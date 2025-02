Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad, pero se trata de una fiesta totalmente comercial en la que no se pone el acento en lo esencial; esto es, en la naturaleza, consistencia, fundamento y trascendencia del amor.

Es cierto que se comparten buenos deseos, felicitaciones, abrazos y regalos, pero se olvida que lo más importante no está en dar, sino en darse; no en obsequiar, sino en obsequiarse. Efectivamente, de nada sirve regalar, si el presente que se entrega no es fiel reflejo y sustancial expresión del amor que se ofrenda desde el palpitante corazón.

Pablo, en la Primera Carta a los Corintios (13,1-13), expresó claramente la esencia y naturaleza del amor: “Ya puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles que, si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes. Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber; ya puedo tener toda la fe, hasta mover montañas, que, si no tengo amor, no soy nada. Ya puedo dar en limosnas todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar vivo que, si no tengo amor, de nada me sirve”.

A continuación, precisó sus principales características: “El amor es paciente, es afable; el amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre”.

Finalmente, resaltó la eternidad del amor: “El amor no falla nunca. Los dichos inspirados se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará; porque limitado es nuestro saber y limitada nuestra inspiración y, cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará”.

¿Profeso un amor comercial?