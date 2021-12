Un decreto disfrazado de acuerdo

Una ciudadanía desinformada, no puede ejercer como tal. Sin acceso a información veraz, las y los ciudadanos no tenemos posibilidad de actuar como agentes autónomos. De ahí que tenga bastante lógica que el Presidente nos quiera ver como mero pueblo, no como agentes empoderados para mandarle cumplir la función a la cual está obligado: obedecer el mandato ciudadano.

El mes de noviembre cerró con un decreto presidencial (al que López Obrador llamó “acuerdo”) que no es cosa menor. Apenas traigo a la conversación este tema porque, a decir verdad, no había terminado de digerirlo en lo que a sus implicancias ciudadanas se refiere. De manera preliminar encuentro cuatro razones que podrían explicar el por qué de este decreto, y cuatro claros efectos que se desprenden de él. Razones y efectos, al menos en lo que respecta a este espacio, son preliminares ya que, seguramente, con el paso del tiempo veremos algunos más. Me explico. La tarde del 22 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”. El Acuerdo, firmado por los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Turismo y las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Educación, Trabajo y Previsión Social, y Cultura (es decir, prácticamente, todo el gabinete), parte de los siguientes considerandos: - “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país; - Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; - Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, y - Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social...”. El “Acuerdo” no se anda por las ramas, porque es “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Y como es un asunto de seguridad nacional, los cómos son algo secundario, ya que siguiendo la tónica de lo que se ha venido construyendo en lo que va del sexenio, “Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados...”. Y para que la cuña apriete, la publicación cierra en los siguientes términos: “El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, con lo cual, este “Acuerdo” ya está en marcha. ¿Había necesidad de disfrazar lo que de facto es un Decreto con el título Acuerdo? ¿Qué condujo a López Obrador a tomar tal decisión? De entrada, saltan a la vista cuatro razones: 1) es una vía exprés para darle velocidad a las megaobras que están en marcha; 2) el nivel de aprobación del que goza es tan grande que se sabe empoderado para declarar asuntos de seguridad nacional sus obras sexenales; 3) cuando los mecanismos derivados de la participación ciudadana estorban, el gobernante debe echar mano de la razón de estado; y, 4) pueblo, no significa ciudadanía, sino masa. Por la manera en que se decretó el “Acuerdo”, las instituciones y dependencias federales, especialmente el Ejército, tendrán un amplio margen de maniobra para acelerar la entrega de licencias, permisos, proyectos, compras y ese largo etcétera donde la opacidad tendrá patente de corso para navegar a sus anchas (para muestra un botón: los expedientes de la línea 12 del Metro). Siendo un asunto de seguridad nacional toda la información que se genere podrá ser encriptada y resguardada por los siglos de los siglos. Esta forma de proceder, característica en tiempos de Maquiavelo, es lo que se conoce como razón de estado, y que puede resumirse en la siguiente idea: la única razón que existe y vale es la del gobernante. El gobernante que actúa movido por la razón de estado, gobierna súbditos, no ciudadanos, masa, no ciudadanía. Esta es la primera de las cuatro consecuencias que se desprenden del “Acuerdo” decretado por López Obrador. Una ciudadanía desinformada, no puede ejercer como tal. Sin acceso a información veraz, las y los ciudadanos no tenemos posibilidad de actuar como agentes autónomos. De ahí que tenga bastante lógica que el Presidente nos quiera ver como mero pueblo, no como agentes empoderados para mandarle cumplir la función a la cual está obligado: obedecer el mandato ciudadano. Todas las obras que están en marcha, absolutamente todas, deberían continuar, suspenderse o lo que sea sin negarnos el derecho a estar informados. Es lo mínimo que esperamos de un gobernante que dice ser distinto a los demás. Y por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: ¿Alguien sabe algo de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué otra cosa debe pasar con relación a los migrantes que cruzan por nuestras fronteras para que la titular (de la cual ya no recuerdo su nombre) se pronuncie? ¿Su silencio es el precio que debía pagar para ocupar el puesto que penosamente ocupa?