En Culiacán la cantidad de vehículos crece más rápido que la población. Los datos que se tienen disponibles revelan que en la capital de Sinaloa hay alrededor de 400 mil automóviles, y que el índice de motorización es de 503 vehículos por cada mil habitantes, cifra superior a la media nacional que es de 352 autos por cada mil personas.

La gran contrariedad con el gobierno de la cuarta transformación es que, a pesar de asumirse de izquierda, suele recurrir a soluciones individuales para atacar problemas que en el fondo son colectivos.

Ya lo vimos con la desaparición de programas como el de estancias infantiles, atención a jornaleros y recientemente el de escuelas de tiempo completo. La apuesta de este gobierno son los apoyos y transferencias directas. Supuestamente para eliminar los intermediarios y la corrupción.

El decreto presidencial para regularizar los autos chocolate está inscrito en la misma lógica. Es una medida que busca facilitar el acceso del automóvil a las familias más necesitadas, pero no toma en cuenta que los verdaderos problemas de movilidad en el País ocurren precisamente por no mejorar las condiciones del transporte colectivo.

Culiacán, por ejemplo, es una ciudad física y mentalmente capturada por el automóvil. Es una metrópoli construida absolutamente para circular en carro. No hay hora del día en que las calles no estén saturadas de vehículos. Es una sensación asfixiante. Moverse por la ciudad es una pesadilla; algo ridículo si tomamos en cuenta que estamos describiendo una localidad que no sobrepasa el millón de habitantes.

La manera en que se fue expandiendo la ciudad es el trasfondo del problema. En los últimos años Culiacán se fue ampliando hacia la periferia, separando los espacios residenciales de los sectores donde la gente trabaja, estudia y consume. Esto ha ocasionado que las personas se vean forzadas a realizar trayectos largos para sus quehaceres cotidianos, sin el respaldo de un sistema de transporte eficiente.

El automóvil también se ha convertido en sinónimo de estatus social. El prestigio de las personas se mide por el tipo de vehículo que se posee. El transporte público se considera degradante, y por eso hay un amplísimo mercado para choferes contratados por medio de apps, como Uber o DiDi.

En Culiacán la gente no es capaz de imaginar una vida despegada del automóvil. Cualquier actividad está mediada por el auto. Andar a pie no es una opción. Es tanta la dependencia, que ahora cualquier empresa o puesto de comida sobre la calle sabe que debe atender a sus clientes justo en la ventanilla del carro.

Pero el problema con el automóvil va más allá de la saturación del parque vehicular, también es un asunto de seguridad pública. Culiacán se encuentra entre los municipios del país con más fallecidos en accidentes de tránsito ocasionados por conductores imprudentes.

Y es que los carros aquí son símbolo del poder que otorga impunidad. Por eso la principal recomendación de sobrevivencia es no tocar el claxon ni hacerse de palabras con otros automovilistas. Ni la policía se atreve a detener a todos esos carros de lujo que desafían la autoridad y el sentido común en cada semáforo.

En los últimos años surgieron colectivos y movimientos ciudadanos que buscan hacer visible la necesidad de políticas para mejorar la movilidad urbana, sobre todo luego del desencanto que provocó la remodelación de la Avenida Álvaro Obregón en 2016, una arteria vial que bien pudo marcar un referente de movilidad integral.

Con la llegada de un gobierno supuestamente de izquierda se esperaba que comenzaran a volverse realidad las demandas por construir ciudades de transporte colectivo eficiente, amigables para el peatón y de uso intensivo de la bicicleta, sin embargo, en Sinaloa esto lo vemos como algo todavía lejano.

En Culiacán desde hace años existe un plan de movilidad realizado por el Implan, que cuentan con un diagnóstico preciso. Mapasin también ha lanzado iniciativas ciudadanas de diseño urbano para crear una infraestructura más segura. Ninguna propuesta ha sido atendida a cabalidad.

Por si fuera poco, a principios de su administración Rocha desestimó que el plan para construir un Metrobus en la ciudad fuera una prioridad para su gobierno. Ahora con esta medida de regularizar los carros chocolates queda claro que la movilidad urbana no es ni siquiera una preocupación.