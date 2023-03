Su verdadero nombre y apellidos eran: Ignacio López López. Como no tenía suficientes recursos para estudiar, decidió entrar al Seminario para recibir un perfil humanístico. Sin embargo, al poco tiempo abandonó ese ideal apostólico y decidió convertirse en actor. A los 24 años ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes y uno de sus maestros, Xavier Villaurrutia, lo convenció de adoptar un nombre más artístico, porque el apellido con doble López es demasiado común. Eligió como segundo apellido Tarso, ciudad de la que era originario San Pablo, un ardiente apóstol a quien admiró mucho.

La fructífera y exitosa vida del actor Ignacio López Tarso llegó a su fin. Su fatigado cuerpo de 98 años cedió a los estragos de una fuerte neumonía y otros malestares concurrentes, el sábado pasado. Culminó, así, una rica y consolidada carrera artística e interpretativa en todos los foros y escenarios: radio, teatro, cine y televisión. Incluso, se dio tiempo para incursionar en la política.

Su hijo, Juan Ignacio Aranda, había revelado recientemente el estado crítico que guardaba su papá: “Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”.

Estaba consciente de la magia del nombre, como escribió Óscar Wilde en su famoso relato La importancia de llamarse Ernesto, personaje totalmente ficticio. Aun cuando Shakespeare, en su idílico romance de los enamorados de Verona, hizo decir a Julieta que ni el nombre ni el apellido son lo esencial para determinar la personalidad de alguien, puesto que una rosa no cambiaría de olor si se llamara de otra forma.

De entre todos los personajes que encarnó, me quedo con Macario (makários, en griego), que significa feliz, dichoso, bienaventurado.

¿Soy feliz?