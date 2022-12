(Estrada Ferreiro) acudió nuevamente al Ayuntamiento de Culiacán para ingresar un documento donde hace de su conocimiento a los integrantes del pleno municipal que venció su licencia temporal otorgada en sesión extraordinaria de Cabildo el pasado 6 de junio del presente año y que solicitaba que se tomara el acuerdo urgente sobre su reintegración a sus labores inherentes al cargo de Presidente Municipal de Culiacán, alegando que dicho cargo es irrenunciable. Esta historia aún no termina, ¿o sí?.

Esta semana nuevamente el tema principal fue sobre modificaciones al órgano electoral, ya que el pasado 6 de diciembre se rechazó la reforma electoral propuesta por el Presidente, reforma que como ya hemos señalado buscaba crear un nuevo instituto electoral en nuestro País, 269 votos a favor, 1 abstención y 255 votos en contra fueron suficientes para no alcanzar la mayoría calificada por lo que se desechó el proyecto. Pero ya habíamos comentado que el Presidente tenía un plan “b”, por lo que esta semana una vez rechazado el plan “a”, es decir la reforma electoral, se actuó en dicho plan “b”.

Este plan “b” consiste en modificar leyes secundarias que tendrán como consecuencia recortar el gasto y estructura del Instituto Nacional Electoral, el despido de trabajadores especializados y la remoción anticipada del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. ¿Y qué cree? Justo antes de que se aprobara se agregó un plan “c” que incluye una mayor flexibilidad para que un partido no pierda su registro, el que los partidos puedan tener “guardaditos”, la posibilidad de buscar la reelección sin pedir licencia al cargo y por supuesto continuar recibiendo dieta, subvenciones y apoyos; y una modificación más, los partidos al ir en coalición pueden transferirse los votos, es decir, si Usted vota por el partido negro que va en alianza con el partido blanco y el café, los partidos pueden transferirse votos, es decir el negro podría pasarle votos al blanco o al café. ¿Quién cree que lo propuso? El Partido Verde y el Partido del Trabajo. Por lo que el pasado 7 de diciembre fue aprobado dicho plan “b” más el plan “c”.

Ahora bien, hay que reconocer que el mismo Presidente señaló esta misma semana que en las modificaciones hechas a su plan “b” se fue de más un párrafo y que eso se modificaría. “Ayer mismo reconocieron el error, han hecho el planteamiento para que se modifique el texto, platiqué anoche con el Presidente de la Junta de Coordinación Política y de comisiones, se hará la modificación y regresará la minuta a diputados para que se rectifique el error se votará en la semana”. Ya sabe Usted, que hay errores que a todos nos pueden pasar.

Esto no fue lo único que se aprobó esta semana, también se aprobó algo que a todos los trabajadores (y patrones) les debe interesar, una reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo donde los trabajadores en nuestro País podrán disfrutar de 12 días continuos (puede distribuirlos si así lo desea el trabajador) a partir del primer año y se aumentarán dos días más por cada año cumplido hasta llegar a un máximo de 20 días, por lo que las vacaciones quedarían de la siguiente manera: Primer año son 12 días; segundo año, 14 días; tercer año, 16 días; cuarto año, 18 días; quinto año, 20 días; sexto a décimo año, 22 días; 11 a 15 años, 24 días; 16 a 20 años, 26 días; 21 a 25 años, 28 días; 26 a 30 años, 30 días; y de 31 a 35 años, 32 días. Quedando pendiente saber cuando entrarán en vigor estas reformas y por ende estas nuevas vacaciones.

Cambiando de tema, parecía que el ex Presidente Municipal de Culiacán estaba conforme hasta cierto punto con lo que estaba sucediendo, acudió al Primer Informe de labores del actual Presidente Municipal, señalando que asistía por invitación de Gámez Mendívil, eso sí, señalando que él no ha cometido ningún delito, pero su presencia podría interpretarse como un “punto final” al tema, al parecer nada más ajeno a la realidad, ya que esta semana acudió nuevamente al Ayuntamiento de Culiacán para ingresar un documento donde hace de su conocimiento a los integrantes del pleno municipal que venció su licencia temporal otorgada en sesión extraordinaria de Cabildo el pasado 6 de junio del presente año y que solicitaba que se tomara el acuerdo urgente sobre su reintegración a sus labores inherentes al cargo de Presidente Municipal de Culiacán, alegando que dicho cargo es irrenunciable. Esta historia aún no termina, ¿o sí?

PD 1. Excelente que Culiacán esté experimentado una Feria Internacional del Libro; espero vengan muchas más.

PD 2. La SCJN ordenó liberar a Gonzalo Hernández García, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz, esto después de la notoriedad que obtuvo el documental Duda razonable, el cual señala las irregularidades ocurridas durante el proceso judicial de dichas personas.