Un Sinaloa de progreso, ¿de qué hablan?

A lo largo de la historia, el ofrecimiento de progreso va y viene en el discurso de gobernantes y candidatos, siempre presente como aspiración y promesa. Un requisito más de sus narrativas, que se coloca entre otras muchas aspiraciones sociales como las de crecimiento, democracia, desarrollo, modernidad, globalización, y otras tantas que se han vuelto lo políticamente correcto al tratar asuntos de interés social.

Y es que estos conceptos caben muy bien en cualquier tema social, político, económico, cultural, etc., todos son aplicables a la solución de todas nuestras dificultades como sociedad. Es común por ejemplo, que un problema económico tenga que ver con crecimiento, desarrollo o se relacione con globalización o democracia, por lo menos.

Sobre alcanzar el progreso, se sabe de qué se trata y se tienen identificados los problemas, entonces la pregunta es ¿por qué no han funcionado del todo, estos conceptos y aspiraciones en nuestras ciudades, municipios, entidades y en nuestras vidas...? Si se le pregunta a ellos mismos, lo más seguro es que tengamos como respuesta que hace falta más de lo mismo, es decir, más crecimiento, más democracia, desarrollo, modernidad, globalización, y uno que otro nuevo concepto como los populares de “competitividad”, “emprendedurismo”, “sustentabilidad”, que se han vuelto en sociedad y en nuestras vidas una especie de círculo de solución y problema interminable, de justificación y causa discursiva, siempre presentes, como pre-requisitos para la vida moderna.

Recuerdo haber escuchado la palabra progreso hace 45 años en la escuela primaria Benito Juárez de Navolato en mis días de infancia. Hoy lo que se vive en esa pequeña ciudad en la que crecí no es precisamente la idea de progreso que imaginaba para ella, como tampoco lo es para las ciudades y comunidades rurales del resto de los municipios de Sinaloa.

El concepto de progreso es muy antiguo, según el poeta y ensayista Gabriel Zaid en su libro Cronología del progreso, el filósofo francés Nicolás de Condorcet, en 1793 escribiría su célebre “Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano”, donde delinea una idea principal del concepto de progreso.

Por eso me parece apropiado tener claridad sobre este concepto en particular, pues me parece que “progreso” es el que reúne los propósitos de todos los demás. De ahí la importancia de entenderlo para saber a qué se refieren cuando hablan de él. Para Zaid, progreso es toda innovación favorable a la vida humana, e incluye al menos tres aspectos: cambio, tiempo y mejora, con cierta gradualidad y rumbo.

Aunque existen muchos conceptos sobre progreso, en su mayoría coinciden en la idea del cambio continuo para mejorar en el tiempo como sociedad, aunque tiene también sus detractores que ven en la idea de progreso el fin de la humanidad por los excesos de la modernidad y la economía del mercado. Sin embargo, el progreso al que se refieren nuestros políticos y gobernantes es uno que tiene que ver más con la esperanza de un mejor futuro forjado en el esfuerzo colectivo y el uso responsable de los recursos naturales, al menos eso es lo que se cree en términos básicos y sin complicaciones filosóficas o económicas.

Es por eso que los aspirantes a gobernar, como en el caso de Sinaloa, piensan en esos mismos términos y hacen del progreso un mensaje de anhelo y esperanza. Alcanzar el progreso representa el verdadero reto para la democracia, pero no el de ganar una elección democráticamente, sino el de una continuación de la democracia donde el progreso alcance a todos los habitantes sin excepciones.

La finalidad del progreso tendría que ser la suma de todos los propósitos de una sociedad y su gobierno, sin desviarse como sucede cuando se cree en fórmulas mágicas y se apuesta todo a la democracia y pluralidad de partidos, o a la visión emprendedora de la nuevas generaciones, o en la defensa de la libertad sin límites del mercado y la producción, convencidos de que así el progreso y la modernidad llegarán para todos.

Cuando un candidato promete llevar a Sinaloa por la senda del progreso, habría que preguntarle si todos los sinaloenses cumplimos con los requisitos para alcanzarlo, y lo más importante, saber cómo piensa lograrlo y con quién. La realidad nos dice que el progreso ha tenido diferentes significados en la vida de cada persona, para algunos ha significado oportunidad y privilegios, para otros exclusión y pobreza.

Quizá pensar en un progreso como lo define el sociólogo francés, Ernesto Ottone: un proyecto progresista que avanza con propuestas orientadas hacia una organización democrática moderna, productiva y razonablemente estable que asegure equidad, justicia, libertad e igualdad.

Si no imaginamos un futuro de progreso social incluyente desde las políticas del próximo gobierno del estado, difícilmente habrá novedades que contar en el futuro. Quizá, como afirma Zaid, haya progresos accidentales, después reconocidos; pensados, pero no realizados; embrionarios o abortados; desarrollados, pero no difundidos; progresos olvidados; como también progresos soñados, nada más; aunque los simples sueños pueden ser un progreso. ¿Cuál debiera ser el nuestro?

Hasta aquí mis reflexiones, lo espero en este espacio el próximo martes.