Un tenor sobresaliente

Leonardo Sánchez es un joven tenor veracruzano... Tiene 26 años y ya dejó atrás el rol de promesa. Aún le resta por aprender y él lo sabe, pero lo toma con sabiduría y humildad. Su jornada diaria es extenuante y abarca ensayos de ópera, clases de idiomas y de teatro, gimnasio y muchas otras actividades, pero no las considera una carga, sino una fascinante experiencia...

Leonardo Sánchez es un joven tenor veracruzano que participará el 12 de enero en el Concierto de Año Nuevo que ofrece la OSSLA, en un evento organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura y la Sociedad Artística Sinaloense, en el teatro Pablo de Villavicencio.

Tiene 26 años y ya dejó atrás el rol de promesa. Aún le resta por aprender y él lo sabe, pero lo toma con sabiduría y humildad. Su jornada diaria es extenuante y abarca ensayos de ópera, clases de idiomas y de teatro, gimnasio y muchas otras actividades, pero no las considera una carga, sino una fascinante experiencia:

“No me quejo, claro que es difícil y cansado, pero ¿por qué me habría de quejar de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, cuando esto me permite viajar, conocer gente extraordinaria y tener un techo dónde dormir? Siempre trato de terminar con una sonrisa mi día, pues me siento muy bendecido”, expresó en una entrevista para la revista pro ópera, de enero-febrero de 2019.

El año 2016 fue decisivo en su carrera, pues participó en concursos que lo catapultaron al estrellato: ganó el premio Revelación Juvenil en el Concurso Internacional de Canto Sinaloa. Asimismo, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, además de ser la revelación juvenil y ganar el premio especial Ópera de Bellas Artes.

Ese año cambió su vida, pues tenía 21 años y ninguna experiencia en concursos. Sin embargo, contó con la valiosa guía del maestro Enrique Patrón de Rueda.

Hoy vive en Suiza: “No sé a ciencia cierta en dónde estaré en 10 años. Lo que sí sé es que quiero ser feliz y aprender y ser como una esponja en estos años formativos aquí”, puntualizó.

¿Ofrezco lo mejor de mí?