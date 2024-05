Enrique Arturo Diemecke proviene de una familia musical, semejante a la Von Trapp de la que nos habla la película La novicia rebelde, en la que la actriz Julie Andrews canta con sus ocho pupilos huérfanos de madre los sonidos de la música.

“Antes de ser músico yo era música. Mis padres tocaban el violonchelo y, como el resto de mis siete hermanos, fuimos concebidos en un ambiente de afinidades y afinamientos”, afirmó.

Comenzó tocando el violín desde pequeño: “Nosotros crecimos en el entorno de una academia musical: mi padre, el director de la academia; mi madre, subdirectora... Aprendí a leer y a escribir español al mismo tiempo que en los cuadernos pautados y en las partichelas”, remarcó.

Ayer presentó su libro titulado Enrique Arturo Diemecke. Biografía, con música de Mahler, escrito por el periodista José Ángel Leyva, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Explicó: “Desde muy temprano descubrí que mi vida está asociada a todo lo que suena... no sólo porque la casa paterna estuvo poblada de instrumentos musicales que sonaban todo el día, sino porque la imaginación comenzó a encontrar sonidos en las imágenes de todo cuanto me rodeaba o alimentaba mi fantasía”.

Leyva percibió que Mahler estaba presente en todas las conversaciones que tuvo con Diemecke, por eso incluyó en el libro una grabación, mediante la lectura de un Código QR, de la Sinfonía No. 1, Titán.

“Mahler, profundizó Diemecke, me da toda la parte emotiva, técnica, intelectual, que me hace vivir cada hora, cada momento de mí; por eso es que siento un deleite, un disfrute al utilizar las orquestas como él en el virtuosismo; eso me mantiene siempre con esa adrenalina, con el entusiasmo que se necesita en la vida; por eso amo a Mahler”.

¿Amo la música?