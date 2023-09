gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

“Al describir la canción como “un discurso apasionado contra el estado del país”, el escritor de Rolling Stone, Joseph Hudak, dijo que Anthony profundiza en “los temas de conversación de la era Reagan sobre el bienestar”. Jay Caspian Kang escribió en The New Yorker que “dependiendo de las tendencias políticas de cada quien, [Anthony] es una voz enviada desde el cielo para expresar la ira de la clase trabajadora blanca, o es una creación viral totalmente construida que ha llegado para servir el resentimiento cubierto con una gruesa capa folklórica de índole norteamericana”.

La canción fue comparada con “Try That in a Small Town” de Jason Aldean, una canción country popular entre los conservadores que anteriormente ocupaba el primer lugar en la lista de países de iTunes hasta que fue expulsada por “Rich Men North of Richmond”. Emma Keates escribió en The A.V. Club que las letras de Anthony “no son... tan descaradamente amenazantes” como las de la canción de Aldean, pero “en general todavía se basan en una serie de estereotipos regresivos y groseros que se están filtrando en la música convencional de una manera aterradora”. Algunos criticaron la canción por su frase sobre “el bienestar de los ordeñadores obesos” (the obese milking welfare), alegando que se basa en estereotipos negativos sobre los beneficiarios de la asistencia social.

La canción se describe como “el último de una serie de puntos de inflamación culturales controvertidos” que tienen dividido a Estados Unidos. En The Washington Post, se argumenta que tras la película Sound of Freedom y “Try That in a Small Town” de Jason Aldean, la canción es importante para demostrar que “la extrema derecha está ganando terreno en el mundo de la cultura pop”, anteriormente dominado por “personalidades y valores de izquierda”.

Una visión alternativa, planteada en el medio de noticias australiano news.com.au, es que “no importa a dónde vayas y a quién impresiones, siempre habrá un grupo de personas deseosas” de “malinterpretar tu mensaje”, y por eso, aunque la canción trata “claramente sobre un llamado a las armas de la clase trabajadora, hubo algunos que vieron la canción como un ‘himno ofensivo de la derecha’”.

La canción también recibió una respuesta del cantante británico Billy Bragg, quien escribió una canción titulada “Hombres ricos ganando más de un millón” con letras que alientan la organización laboral.

En política

Se hizo referencia a la canción en la primera pregunta del primer debate presidencial republicano el 23 de agosto de 2023. La pregunta estaba dirigida al Gobernador de Florida, Ron DeSantis: “¿Por qué esta canción está tocando un nervio en este país en este momento?” DeSantis respondió que el país está “en declive”, pero que el declive “no es inevitable” y que “esos hombres ricos al norte de Richmond nos han puesto en esta situación”.

Dos días después, Anthony abordó esto en un video diciendo: “Fue divertido ver mi canción en el debate presidencial, porque escribí esa canción sobre esa gente, ya sabes... Esa canción está escrita sobre la gente en ese escenario - y mucho más también. No sólo sobre ellos, pero definitivamente sobre ellos”. Aclaró que tampoco apoya a Biden.

Desempeño comercial

“Rich Men North of Richmond” debutó en el número uno en el Billboard Hot 100 del 26 de agosto de 2023, con 147,000 descargas y 17.5 millones de reproducciones esa semana. Convirtió a Anthony en el primer artista en debutar una canción en el número uno de esa lista sin entradas previas de ningún tipo (otros cinco artistas solistas debutaron en el número uno pero tuvieron entradas previas en otras formas). La canción también es la primera de un artista masculino solista en llegar tanto al Hot 100 como al Hot Country Songs simultáneamente en su semana de debut”.