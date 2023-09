gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

“ Rich Men North of Richmond” es una canción del cantante de country folk estadounidense Oliver Anthony que se lanzó en agosto de 2023 (Richmond era la capital del sur confederado). La canción se convirtió en un éxito viral de la noche a la mañana y ha sido descrita como un “himno obrero”, un “himno para todos” y un “himno de derecha”, del cual Anthony se ha lamentado. A los pocos días de su lanzamiento, encabezó las listas de ventas y transmisión, y luego debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100, lo que convirtió a Anthony en el primer cantante de la historia en debutar en la cima de la lista sin ningún historial previo de ninguna forma.

Antecedentes y contenido

La canción se subió por primera vez a YouTube el 8 de agosto de 2023 por Radiowv, y el vídeo recibió más de 5 millones de visitas en sus primeros tres días. Antes del éxito de la canción, Anthony no era un músico muy conocido y anteriormente había grabado canciones en su teléfono celular. “Rich Men North of Richmond” fue la primera canción grabada profesionalmente de Anthony. En una entrevista con Billboard, Draven Riffe de Radiowv dijo: “Ambos oramos antes de grabar Rich Men North of Richmond”.

Los temas de la canción incluyen salarios bajos (”por un pago de mierda”), pobreza alimentaria (”nada para comer”), inflación alta (”el dólar no es una basura”), impuestos altos (”gravados sin fin”), trata de niños (”menores en una isla”), abuso de la asistencia social (”el bienestar de los obesos”) y centralización del poder (”quiero tener el control total”).

Una referencia a políticos que “vigilan a menores en una isla en algún lugar” se ha interpretado como una referencia a Jeffrey Epstein y su isla privada, y ha dado lugar a especulaciones de que Anthony estaba haciendo referencia a la teoría que gira en torno a la creencia que los políticos y otras élites se involucran en el tráfico sexual de niños y otros abusos infantiles.

En un vídeo que explica su composición, Anthony dijo que sus letras intentan hablar en nombre de la clase trabajadora y que aspira a ser una “voz para esa gente”, y señaló que “sea lo que sea lo que estén haciendo, no pueden sacarlo adelante”. Anthony ha descrito su política personal como “de extremo centro”.