Desde 2005 (aunque lo comenzó a celebrar desde 2002) la UNESCO acordó celebrar cada tercer jueves de noviembre el Día Mundial de la Filosofía, con el propósito de que no pase desapercibida esta importante disciplina que nos ayuda a amar la sabiduría, respetar la dignidad humana, reflexionar sobre la importancia de valorar la diversidad y, sobre todo, a discernir cómo actuar y comportarnos éticamente para elegir siempre el bien y lo correcto.

La Unesco subrayó explícitamente la importancia del pensamiento filosófico: “la filosofía es una disciplina que fomenta el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en pro de una mejor comprensión del mundo y de promover la tolerancia y la paz”. De ahí la necesidad de reforzar cada año esta trascendental conmemoración.

Repetidamente hemos puntualizado que la filosofía, más que una asignatura curricular, es una forma y estilo de vida, como precisó el profesor colombiano, Carlos Germán Juliao Vargas, en su libro Tomar la filosofía en serio:

“Desde siempre me ha gustado y he practicado la filosofía, pero tal y como nació en el mundo occidental hacia el siglo VI a. C. (y como se mantuvo hasta el siglo VI d. C.): como modo o forma de vida, como búsqueda y cuidado de sí mismo, como cultivo de los afectos, pasiones y placeres”.

Agregó que no considera la filosofía como un trabajo o profesión: “Es decir, no tanto como quehacer profesional para obtener un salario, ni siquiera como posibilidad de comprender las cosas, sino fundamentalmente como algo diseñado para mejorar la calidad de vida y ayudar al crecimiento personal. Epicuro lo dijo hace mucho tiempo, pero para mí sigue siendo válido: “Vacío es el argumento de aquel filósofo que no permite curar ningún sufrimiento humano”.

¿Ejerzo una filosofía práctica? ¿Mejora mi vida?