¿Qué haré en mi última hora? ¿Preparo con suficiente antelación mi despedida?

El filósofo francés Roger-Pol Droit escribió un sugestivo libro titulado Si sólo me quedara una hora de vida. Una hora nada más, donde plantea, entre otras, las siguientes interrogantes: “¿En qué la emplearía? ¿Dónde está lo esencial? ¿Qué pensar, sentir, querer? ¿Qué huella dejar?”

Vale la pena cuestionarnos cada uno de nosotros al respecto: ¿Qué haría yo? ¿Me deprimiría? ¿Me pondría a llorar? ¿Se derrumbaría todo mi universo? ¿Me arrepentiría de todo lo que no hice ni viví a plenitud? ¿Me declararía incompetente para abordar esa urgente cuestión?

Son preguntas que casi no nos planteamos, pero revisten especial relevancia, porque, como dijo Pol Droit: “el juego consiste en explorar el espacio singular de ese tiempo corto, como una experiencia crucial, reveladora, en la que sea prácticamente imposible fingir, tergiversar, adoptar una máscara, representar un papel”.

A lo que el pensador francés nos invita es a desnudarnos, a ser auténticos, erradicar cualquier máscara o antifaz. Examinarnos como somos, aunque la imagen nos pueda satisfacer o decepcionar.

Reiteró que nadie conoce ni el día ni la hora, puesto que, “morimos por casualidad o por algo que se nos cruza, sin saber cómo, sin proponérnoslo, sin decidir nada, accidente, infarto, AVC (ataque vascular cerebral), autobús, da igual, el hilo se corta de golpe, sin avisar, instantáneamente o una larga enfermedad, declive por etapas, esperanzas perdidas paso a paso, un escalón tras otro, y caemos sin haber recapitulado ni una sola vez”.

Enfatizó que esa caída sin rumbo es inaceptable: “eso es precisamente lo que no quiero, lo que no soporto, quisiera explicar algo, aunque fuese apresuradamente, desordenadamente, sin alisar las frases ni peinar la sintaxis... y que tal vez podría, por qué no, servirles a otros”.

