El título de esta columna es el de una película de comedia estrenada en el año 2006, en la que el vigilante nocturno del museo descubre que los objetos, animales y personajes que ahí se exhiben cobran vida.

Sin embargo, hoy nos referimos a la experiencia real que tuvo una escritora. Hablamos de la marroquí, Leila Slimani, quien aceptó la propuesta de su editora, Alina, de pasar una noche en el Museo de Arte Contemporáneo Punta della Dogana, en Venecia, en silencioso diálogo con las obras de arte. Esta experiencia se trocó en una profunda meditación que realizó sobre su vida, como narró en el libro El perfume de las flores de noche.

Slimani abrió el baúl de sus recuerdos: “Hace 20 años que salí de mi país (hoy vive en París) y noto una especie de melancolía, como si me hubiera alejado para siempre de las sensaciones de mi infancia”.

Se enfrentó al encarcelamiento de su padre, injustamente implicado en 2003: “Se vio envuelto, como ex presidente de un banco, en uno de los mayores escándalos político-financieros que haya conocido Marruecos. Tras su puesta en libertad mi padre cayó enfermo y murió en 2004. Años después fue absuelto de todos los cargos imputados en su contra”.

Recordó con fidelidad las palabras que le dirigió su padre, como si fuese un testamento: “Cuando mi padre salió de la cárcel, me habló de la vida interior. Me hizo comprender que algo de él, dentro de él, había resistido. Que en cada cual hay una parte a la que los demás no pueden llegar ni profanar. Un abismo donde la libertad es posible. Pensé entonces que esa vida interior era mi salvación y que dependía de mí el perderla o conservarla.

¿Conservo mi vida interior?