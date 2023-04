Protagonizados por Thomas Pitt

· Murder on the Serpentine (2020) (Asesinato en Kensington Gardens)

La saga de la Primera Guerra Mundial

· No Graves As Yet (2003) (Las tumbas del mañana)

· Shoulder the Sky (2004) (El peso del cielo)

· Angels in the Gloom (2005) (Ángeles en las tinieblas)

· At some Disputed Barricade (2006) (Las trincheras del odio)

· We Shall Not Sleep (2007) (No dormiremos)