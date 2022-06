Una semana crucial para Rubén Rocha. Al límite del tiempo los casos JEF y LER

De tratarse de acciones convincentes, de estricto apego a derecho, el Gobernador Rocha resolverá las dos principales dificultades que le echaron a perder la recta inaugural del sexenio

Cuando hoy cumple un año de haber sido electo Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya estará ante una semana clave porque dependerá de cómo maneje varios temas de la agenda complicada, pero principalmente dos que le echan a perder la recta inaugural del sexenio: la destitución del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien entre más habla más se hunde, y el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez donde al parecer las indagatorias han descartado que el crimen esté relacionado con el ejercicio del periodismo.

Los dos asuntos son, sin duda, cuestión de gobernabilidad. Las repuestas que dé Rocha, porque les competen a fiscales y diputados pero los resultados son con cargo al Gobernador, tendrán la atención de la comunidad nacional porque se trata de la deposición de un morenista del círculo cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo del periodista tiene que ver con la situación nacional que configura la peor crisis del ejercicio de la libertad de expresión, con 32 comunicadores asesinados.

Es por eso que desde el fin de semana comenzaron a correr las horas decisivas tanto en lo relacionado al juicio político contra Estrada Ferreiro, al agregarle la Fiscalía General del Estado la solicitud a la Comisión Instructora para que le quite el cargo de Alcalde y sea acusado con una batería de delitos graves, como en la carpeta de investigación por la muerte de Ramírez Ramos ya que la FGE pudo haber aclarado el móvil y la autoría del homicidio ocurrido el reciente 5 de mayo.

Por supuesto que ninguno de los dos expedientes tendrá el inmediato efecto estabilizador. Estrada, ya lo vimos el viernes, se desquició y en vez de echarle agua al fuego político que lo va a calcinar, le arroja gasolina. Mientras que la familia de Luis Enrique Ramírez y el gremio periodístico revisarán con lupa para que sea en exacto sentido de justicia y no de revictimización lo que la Fiscal Sara Bruna Quiñónez informe posiblemente hoy.

Es decir, en el caso LER la Fiscalía debe mostrar todas las evidencias posibles que posea para atajar la conjetura de la ley aplicada a medias, forzada por las circunstancias. Y el Congreso está emplazado a cesar el manoseo político del juicio de procedencia contra JEF porque cada día que pasa la atmósfera se torna pesada en Culiacán y el acusado trae una buena estrategia para convertirse en mártir ante la población y en ángel para sus colaboradores.

De tratarse de acciones convincentes, de estricto apego a derecho, el Gobernador Rocha resolverá las dos principales dificultades que le echaron a perder la recta inaugural del sexenio. Es verdad que en el proceso legislativo-penal contra Estrada le corresponde resolver al Congreso del Estado, e igual es cierto que los gobiernos federal y estatal ya no hallan cómo enmendar los errores de la democracia del 1 de junio de 2018 y 6 de junio de 2021 del cual los culiacanenses han pagado terribles consecuencias.

Al mismo tiempo existen elementos muy firmes para establecer que Rocha Moya sí anda en labor de apagafuegos después de varios episodios que en su Gabinete encendieron las alarmas de incendio. El indicio más contundente de la operación “borrón de odios y relaciones nuevas” lo proporcionó en Mazatlán al inaugurar, junto a Héctor Melesio Cuén, la sucursal de Beisbox, un concepto de restaurante más deportes, propiedad de la familia Cuén-Díaz. De tan amigos que se vieron, destantearon tanto a morenistas como pasistas que se rasgaban las vestiduras defendiendo cada quien a su “gallo”.

Y léanse con lentes de fondo de botella las declaraciones de Rocha negando que en Sinaloa haya barruntos de conflictos que desestabilicen su gobierno. “Qué ingobernabilidad va a haber, mira que ando tan tranquilo, ayer me fui a Mazatlán, fui a un evento con Héctor Melesio Cuén y su familia, les inauguré un restaurante, he construido relaciones, me vengo a deshoras de la noche, me vine por la carretera, ¿cuál es el problema? No hay tal“. Aquí acude a la regla uno del desempeño del poder que establece que una vez que un Mandatario se declara derrotado a sí mismo ya nunca podrá levantarse victorioso.

Y si de algo se le tuviera que sacar cuentas a Rocha Moya de lo hecho desde el 6 de junio de 2021, cuando el voto popular incuestionablemente decidió ponerlo a gobernar en Sinaloa, no queda lugar a dudas de un estilo que le abre huecos al conflicto y de inmediato procede a resanarlos. Aquel choque frontal con la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que luego entró en cese de hostilidades, las repetidas referencias a deudas y arcas vacías que dejó el antecesor Quirino Ordaz y que ya no se mencionan, la defensa que hizo de Luis Guillermo Benítez cuando éste traicionó al Partido Sinaloense y que ahora vira a amistad con Cuén Ojeda, y las veces que intentó rescatar al Estrada Alcalde secuestrado por el Estrada desquiciado, dan algunos rasgos de lo que fue y de lo que viene.

Veamos, pues, qué se desencadena a partir de hoy porque será el indicador de lo que viene en los cinco años y seis meses restantes del sexenio de Rubén Rocha.