'Sombra es la vida, que no bien asoma cuando es ida. Goza de tu vivir, que la vida es un tris. No hay ninguno tan viejo que no piense vivir un año'.

Son muchos los que anhelan tener una vida larga, aunque ninguno la quiera cargada de achaques y enfermedades, como refieren antiguos refranes castellanos: “A más años, más daños. El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar. Pides largo vivir, pides largo sufrir”. Sin embargo, también insiste el refranero en que la vida es demasiado corta: “Sombra es la vida, que no bien asoma cuando es ida. Goza de tu vivir, que la vida es un tris. No hay ninguno tan viejo que no piense vivir un año”. Empero, otro refrán precisa la necesidad de dar contenido y significado a la vida: “La vida, larga o corta, que sea buena es lo que importa”. Esta precisión fue la que Séneca reflexionó seriamente en sus cartas: “Cuánto tiempo viviré, es algo ajeno; cómo viviré el tiempo que viva, eso es mío”. Por eso, precisó que se debe vivir hasta alcanzar la sabiduría. Lo esencial, añadió, no es vivir mucho, sino lo suficiente: “La vida es larga si está llena. Está llena cuando el espíritu procura su bien y tiene el dominio sobre sí mismo. ¿De qué le sirven a uno que vive en la inercia ochenta años? Este no vivió, se ha retrasado en la vida; no ha tardado en morir, sino que ha tenido una muerte larga”. El filósofo estoico señaló que una vida corta en años puede ser perfecta en obras: “Aquel otro, murió en la flor de la edad. Pero cumplió sus deberes de buen ciudadano, buen amigo y buen hijo. Su edad fue imperfecta, pero su vida fue perfecta... Del mismo modo que un hombre puede ser perfecto en un cuerpo más pequeño, así una vida más breve en tiempo puede ser perfecta”. ¿Anhelo una vida larga? ¿Le lleno de contenido?