¿Cuál es la edad límite para finalizar de aprender? ¿Cuándo se es demasiado viejo para seguir estudiando? ¿Cuándo poner fin a nuestros anhelos de logros y superación? Éstas y otras preguntas semejantes se topan con el poderoso muro de la determinación y la entrega, pues nunca se es demasiado anciano para no aprender, aun cuando exista un antiguo refrán que afirma que “chango viejo no aprende maroma nueva”.

Para rebatir esta aserción, nada mejor que el vivo ejemplo de la Universidad de los Jueves, que es un grupo de personas de 65 años y más que se reúne ese día de la semana a las 10:00 horas, en el aula 3B de una universidad en Bucarest.

¿Para que se reúnen? Para hablar de diversos temas, que van desde cine, poesía, historia, filosofía, evolución, neurociencia, inteligencia emocional, literatura, tecnología y muchos tópicos más. En ese recinto educativo no se acumulan créditos, ni se ofrecen títulos ni diplomas, pues no se trata de cursos universitarios en el sentido estricto del término, sino de experiencias educativas que nutran para la vida; por tanto, huelga decir que tampoco se aplican exámenes.

El grupo pretende resaltar que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad, por lo que ninguna persona debe ser excluida ni marginada de participar, aun cuando sea de avanzada edad. No está vedado el acceso a jóvenes, pues frecuentemente se establecen diálogos e intercambios de experiencias con ellos.

Esta modalidad me recordó un libro que comentamos hace tiempo: “Martes con mi viejo profesor”, de Mitch Albom, donde un grupo de ex alumnos se reúnen con su veterano maestro: “La clase se impartía los martes. Comenzaba después del desayuno. La asignatura era el Sentido de la Vida. Se impartía a partir de la experiencia propia”.

¿Me pongo límites?