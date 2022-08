‘La confianza se gana’ es dicho muy conocido y como todos los dichos tiene algo de cierto, solo que en este caso, la relación entre un Secretario de Gobernación y una madre con un hijo desaparecido, que busca justamente una reunión con autoridades para tocar el tema, no es de igualdad, es el de un funcionario público (de los más poderosos de nuestro País) hablando con un gobernado en un país donde las desapariciones abundan, y donde tristemente se ha sido testigo en múltiples ocasiones de valor de estas madres que no cesan en la búsqueda de sus hijos aun sin apoyo de las autoridades, por lo que el que una madre no confíe en las autoridades puede de alguna manera entenderse; lo que no se entiende es que el Secretario de Gobernación le manifieste su falta de confianza a la señora.

El 2024 cada vez está más cerca, eso lo hemos mencionado en distintas ocasiones, y en el partido oficial, perdón, el partido del Presidente, ya existen aspirantes a suceder al hoy Presidente López Obrador; se habla de varios, pero en esta ocasión veremos a tres en particular. La primera de ellas es Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a quienes muchos ven como favorita para obtener el tan deseado puesto; otro de ellos es Marcelo Ebrard, quien muchos ven como la mejor opción para retener aquellos votos más cercanos a la derecha, ésto derivado de su gestión como jefe de Gobierno (aunque como todo político tiene sus críticos), y por último el actual Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, del cual hablaremos hoy.

¿Por qué hablaremos de él? Pues para empezar porque fue justo esta semana que el líder moral del Partido Sinaloense y, Usted recordará, ex Secretario de Salud de la actual administración estatal, señaló el pasado 1 de agosto que está convencido en apoyarlo en su aspiración presidencial, incluso al preguntarle que si el PAS va con Adán Augusto respondió: “Sí. Nosotros ya empezamos a trabajar, estamos consolidando la estructura para darle todo el apoyo y desde luego estamos dando a conocer el nombre de Adán Augusto, sin que esto sea una campaña, pero de manera subliminal, siempre respetando la normatividad electoral”. Por lo que por lo menos en Sinaloa empezaremos a escuchar más acerca del actual Secretario de Gobernación. Sin duda podemos decir que el líder moral del PAS confía en él.

El PAS es un partido que en las elecciones pasadas fue junto con Morena, incluso se ha señalado que las victorias del hoy ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y del aún Alcalde de Mazatlán, “El Químico” Benítez, fueron gracias a dicha alianza, por lo que los votos que pueda otorgar pueden ser cruciales en una elección cerrada (aunque es muy temprano siquiera para hablar de una elección cerrada). Ahora bien, el actual Secretario de Gobernación no es un principiante en la política, ha sido Diputado federal, Senador y Gobernador de Tabasco, además de ser notario público y empresario.

Otro motivo para hablar de este aspirante es que esta semana decidió salir de su oficina para atender a un grupo de madres de hijos de desaparecidos que buscaban una reunión con las autoridades, sin que ésta se diera; preguntando a una de las madres si ella confiaba en él, a lo que la madre contestó que no, que ella no confiaba en nadie, obteniendo como respuesta del Secretario: “Bueno, pues yo tampoco confío en Usted”, no sé qué piense Usted de dicha respuesta, pero a todas luces es un error político, el Secretario no estaba hablando con otro funcionario, no estaba hablando con algún político de un partido de Oposición, estaba hablando con una madre con hijo desaparecido. “La confianza se gana” es dicho muy conocido y como todos los dichos tiene algo de cierto, solo que en este caso, la relación entre un Secretario de Gobernación y una madre con un hijo desaparecido, que busca justamente una reunión con autoridades para tocar el tema, no es de igualdad, es el de un funcionario público (de los más poderosos de nuestro País) hablando con un gobernado en un país donde las desapariciones abundan, y donde tristemente se ha sido testigo en múltiples ocasiones de valor de estas madres que no cesan en la búsqueda de sus hijos aun sin apoyo de las autoridades, por lo que el que una madre no confíe en las autoridades puede de alguna manera entenderse; lo que no se entiende es que el Secretario de Gobernación le manifieste su falta de confianza a la señora.

Y no es posible entenderlo porque el Secretario de Gobernación debe saber el tema, debe de saber que este año se llegó a las 100 mil personas desaparecidas en nuestro País, según cifras oficiales, esto sin mencionar todas aquellas desapariciones que no son reportadas. Y es importante mencionar que estos números aumentaron a partir del 2006 con la administración de Calderón, pero eso no significa que la actual administración pueda desatender el asunto.

Ya tuvimos un Procurador General de la República que hasta la fecha se recuerda por su frase “Ya me cansé”, ¿será que el hoy Secretario de Gobernación sea recordado por su “Yo tampoco confío”? Recordemos que los errores políticos pesan, si no me cree pregunte a un ex Presidente que no quiso apoyar a unas viudas de policías.

PD 1. ¡Ya se habilitó CompraNet!

PD 2. ¿Será que los funcionarios del Gobierno estatal del Estado de México tendrán que alistar el diezmo?

PD 3. ¿Usted confía en las autoridades?