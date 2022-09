Cada persona es un vaso que necesita ser llenado, pero lo importante es colmarlo con un contenido de gran calidad. No tiene ningún caso llenarlo con sobras, desechos o rezagos. Si llenamos el vaso con amor y generosidad, es claro que derramará satisfacción y felicidad.

En una catequesis de junio de 2017, el Papa Francisco recalcó que la maldad y violencia del mundo se explica por el vacío interior: “Cuando un adolescente no es amado, o no se siente amado, puede nacer en él la violencia. Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo hay, con frecuencia, un corazón que no ha sido reconocido”.

Bergoglio precisó que no hay personas totalmente malvadas, sino solamente personas con carencia de amor, bondad y ternura: “No existen niños malvados, al igual que no existen adolescentes del todo malvados, pero existen personas infelices. ¿Y qué cosa puede hacernos felices si no es la experiencia del amor dado y recibido?”.

En efecto, el vacío interior genera una potente dosis de angustia, desamparo, soledad, frustración y sentimiento de no pertenencia; de ahí que se reaccione con una carga emocional negativa que puede transformarse en agresión, amargura y virulencia.

Quien experimenta el vacío está hueco, no siente nada adentro, carece de espíritu, motivación y energía. Por eso, el Papa agregó: “Muchas personas de hoy buscan una visibilidad solo para colmar un vacío interior, como si fuésemos personas permanentemente necesitadas de confirmación. Sin embargo, ¿os imagináis un mundo donde todos reclamen motivos para atraer la atención de los demás y ninguno, por el contrario, esté dispuesto a querer de forma gratuita a otra persona? Parece un mundo humano, y, sin embargo, es en realidad un infierno. Hay mucho narcisismo en el hombre nacido de un sentimiento de soledad”.

¿Experimento un vacío interior?