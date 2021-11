Valdría la pena que Andrés Manuel tuviera presente que la popularidad, al igual que el jabón, se desgasta y que por el camino que alienta el desencuentro social, poco futuro se le ve a su intención transformadora.

De nueva cuenta, desde la lejana China nos llegan noticias nada alentadoras sobre el coronavirus; mensajes que nos hablan de nuevos rebrotes que están obligando a las autoridades a ordenar el confinamiento en algunas ciudades del gigante oriental. En número, no han sido muchos los casos de infectados, pero haciéndole caso al dicho de más vale un grito a tiempo que cien después, ya se dictaron las medidas pertinentes para atajar oportunamente un nuevo embate del peligroso bicho.

Si en China tuvieran el número de enfermos y víctimas fatales que todavía se dan en nuestro país, de seguro, ya tendrían cerradas las fronteras, lo cual, por supuesto, lo veríamos como una exageración asiática, pero aquí, donde la vida no vale nada, la actual cantidad de afectados no da los argumentos necesarios para cancelar el ilusorio semáforo sanitario en verde, que está dando pie para volver a contemplar reuniones masivas y hasta para que el emproblemado alcalde mazatleco, declare que en Mazatlán, ya no existe la pandemia.

Y si la calamidad continúa siendo tema actual, el que sigue en la misma tónica, es el Presidente de la República, dando material para la controversia, sin importarle el efecto que puedan tener en su todavía enorme popularidad, y olvidando también, que tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe.

En días recientes, declaró que los neoliberales alentaron los movimientos feministas y ecologistas para desviar la atención pública sobre el saqueo del país que practicaban los conservadores. Por supuesto, la afirmación provocó incredulidad y desaprobación ya que coloca en tela de duda el actuar genuino de los iniciadores y activistas de dichos movimientos sociales, que no son otra cosa más que una respuesta a las circunstancias adversas, que en lo particular, ha sufrido y continúa padeciendo la población femenina y el hecho real y alarmante, del deterioro de nuestro entorno natural.

Vale recordar que el movimiento de las mujeres por conseguir un trato social que las dignifique y rompa los cánones del machismo, bajo los cuales, son colocadas como servidoras del hombre, tiene una larga historia en el mundo, en la cual, los investigadores del tema colocan los nombres de mujeres como el de Marie Gouze, conocida como Olympe de Gouges, responsable de la redacción de la declaración de derechos de la mujer y ciudadana, lograda en 1791 bajo el contexto de la revolución francesa, acción que causó enojo entre los conservadores, los cuales, consiguieron que fuera encarcelada y juzgada a la guillotina.

¿Qué responderían al señalamiento del Presidente Andrés Manuel la noble francesa, en comunión con las mexicanas Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo, iniciadoras formales del movimiento feminista en nuestro país? “

Por otro lado, ante los evidentes efectos negativos que ha provocado el crecimiento industrial y urbano, reflejados en la contaminación ambiental y la deforestación, surgieron actores preocupados por la salud de nuestra casa común y el destino de la misma, lo cual, dio vida al movimiento ecologista, que se ha extendido por diversos rincones del mundo, impulsado, en la mayoría de los casos, por ciudadanos que asumen una responsabilidad social que merece la admiración y respeto de sus comunidades y no descalificaciones a la ligera, como la lanzada por el Presidente López Obrador.

Insisto, no dudo que en los movimientos sociales, como lo son el ecologismo y el feminismo, se cuele gente en cuyo espíritu prevalezca la perversidad y se preste a los intereses del juego político partidista, pero no por ello, se vale que se desconozca su importante quehacer social por el simple hecho de disentir con el titular del Ejecutivo federal.

Valdría la pena que Andrés Manuel tuviera presente que la popularidad, al igual que el jabón, se desgasta y que por el camino que alienta el desencuentro social, poco futuro se le ve a su intención transformadora. ¡Buenos días!