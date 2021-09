¿Vale mentir a quien nos mienta?

Lo que sucede en el beisbol es algo similar a lo que pasa en algunos juegos de azar, como el póker o el dominó. Los jugadores saben que los contrincantes tratarán de farolear lanzando cartas o poniendo fichas buscando confundir a los demás. Es inherente a la dinámica del juego, de ahí que nadie se puede sentir timado cuando alguien logra confundirlo. Es parte del pacto donde el engaño mutuo es tolerado.

Quienes seguimos el beisbol estamos acostumbrados a que cada temporada cambie alguna de las muchas reglas del juego. En ésta hubo dos novedades: 1) si el juego continúa empatado cuando concluya la novena entrada (inning), con el fin de aumentar la probabilidad de que se dé pronto el desempate, la décima entrada arrancará con un corredor en la segunda base; y, 2) cada vez que termine el inning, el umpire revisará la gorra del lanzador para saber si éste no sacó de ahí alguna sustancia pegajosa para sujetar de un mejor modo la pelota, y hacer que ésta tenga más movimiento al momento de lanzarla.

La primera de las reglas no me gustó; acortar artificialmente un partido cuando está empatado, me parece, equivale a renunciar por anticipado a la emoción de ver a dos equipos dándose con todo en el terreno de juego. La segunda regla, me deja perplejo haciendo, incluso, que se me erice la piel cada vez que veo al umpire hurgando la gorra del lanzador, con el mismo interés que lo hace un perro policía que olisquea las maletas en los aeropuertos para dar con un bulto de droga.

Llevado este último caso a otros contextos, si de mantener en alto la integridad de las personas se trata, los beneficios “morales” de la medida no me parecen tan claros. Trataré de explicar la cuestión, echando mano de este último caso y de algunas de las nociones contenidas en un texto que he mencionado un par de veces en este mismo espacio: Mentir. La elección moral en la vida pública y privada, de Sissela Bok.

Si usted no es aficionado del beisbol, permítame darle un breve contexto de este deporte para que usted ubique rápidamente el qué del asunto. Los disparos que realiza el lanzador son parte de un acuerdo tomado entre él y el cátcher. Mediante una serie de señas, éste va dando alternativas al lanzador para lograr que el bateador no conecte la pelota. Los contrincantes, por lo regular, están atentos a las señas que propone el cátcher para “robarlas” y luego compartirlas con el equipo, con el fin de que su bateador sepa qué lanzamiento se le hará teniendo más probabilidad de batear la pelota. Esto es algo sabido por ambos equipos, tan sabido que se considera como una especie de pacto: “tu intentarás ver las señas que mando, así que trataré de engañarte para que no sepas cuál utilizaremos”.

Lo que sucede en el beisbol es algo similar a lo que pasa en algunos juegos de azar, como el póker o el dominó. Los jugadores saben que los contrincantes tratarán de farolear lanzando cartas o poniendo fichas buscando confundir a los demás. Es inherente a la dinámica del juego, de ahí que nadie se puede sentir timado cuando alguien logra confundirlo. Es parte del pacto donde el engaño mutuo es tolerado.

Esta forma de pacto también es utilizada, sin mucho remordimiento moral, en casos donde una persona se encuentra gravemente enferma. Las mentiras “piadosas” hacia ella, son toleradas por sus familiares con tal de no hacerle más daño. “Te ves estupenda”, “Has avanzado mucho en tu recuperación”, “Ya verás cuando te alivies el viaje que vamos a hacer”, y un largo etcétera son mentiras que se echan al paciente para no hacerle sentir peor.

Lo mismo sucede en el proceso de venta de un coche o una casa. El o la promotora, no se miden en sobredimensionar las bondades de su producto: “Esta es la mejor vivienda de la zona”, “Si yo tuviera oportunidad de vivir aquí, sin dudarlo, la compraría”, “De tener la posibilidad, compraría este coche a mis hijos” y un largo etcétera. Digamos que estas exageraciones son algo sobre entendido.

Hay quien piensa que en estos casos y otros más, la mentira no genera ningún tipo de daño, porque es parte del juego, ayuda a hacer sentir mejor a una persona vulnerada por la enfermedad, o anima a alguien a hacerse de una propiedad. Sin embargo, si pensamos con más detenimiento el asunto, las bondades del mentir no resultan tan claras, incluso, cuando la mentira se dirige a quien abiertamente nos miente. Va un par de ejemplos para ilustrar esto que digo.

Imagínese saboreándose el último trozo del pastel que había sido reservado para usted. Menudo chasco se lleva al llegar y darse cuenta de que no queda rastro alguno de ese manjar que ya tenía título de propiedad. El primer sospechoso es su sobrino de cinco años. Busca al presunto culpable y, a bocajarro, le pregunta: “¿Tú te comiste el pastel?” Sin dudarlo un segundo el niño contesta con un no redondo. “Yo no fui tía; seguro se lo comió mi mamá o mi hermana”. ¿Tiene sentido someter al pequeño rufián a un largo interrogatorio hasta que escupa la verdad o podemos vivir y convivir con él y su mentira?

Ahora imagínese a un ratero, curtido en la transa, que camina sospechosamente en el interior de una tienda de ropa. Tras pasar un rato en los vestidores, el guardia del local lo detiene y, sin preguntarle apenas nada, lo entrega a una patrulla que pasaba por ahí. Ya en los separos de la comandancia, tras muchas negativas a cada una de sus preguntas, un agente investigador comienza a inventar al ladrón la serie de consecuencias que le caerán encima si no se declara culpable. ¿Debería el policía mentir al ladrón cuando éste le miente? ¿Hay alguna razón válida que justifique la mentira?

A decir de Sissela Bok hay cuatro razones que, regularmente, nos hacen sentir convencidos de que la mentira puede ser válida: 1) si es inocua, es decir, si ésta no genera daño a quien es víctima del engaño; 2) si la mentira se dice a quien ha provocado una crisis social mayúscula, como las mentiras que diría un negociador a un secuestrador, al momento de acordar los términos de la liberación de sus rehenes; 3) “el sentimiento de reciprocidad que hace que mentir a los mentirosos parezca más natural que mentir al honesto, es decir, darle una lección al mentiroso, dramatizando para que él sienta lo mismo que los demás sienten”; 4) poner al descubierto a quien hace de la mentira su modus operandi de vida.

De entrada, pueden parecer convincentes, pero viendo estas cuatro razones a fondo, en el largo plazo su uso se vuelve insostenible, porque al pagarle con la misma moneda al mentiroso, sería aceptar estándares inferiores en nuestras convicciones y tipo de vida. Por inocente que parezca, cada vez que nos valemos de la mentira, nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a los demás y minamos las posibilidades de confiar en cualquier miembro de la sociedad, porque, tendríamos la certeza que todos estamos dispuestos a mentir.

Y ya por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: ¿Cómo debe entenderse la advertencia que el presidente del PRI hizo a Quirino Ordaz, si no cumple con todos los estatutos del proceso de solicitud de licencia? ¿Qué debe hacernos pensar que AMLO no premió a Ordaz con la Embajada de España? ¿Estamos ante otro caso más donde la voluntad del Presidente de la República se impone a los procesos judiciales?