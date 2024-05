¿Qué tan prioritaria es la operación de nuestros partidos políticos?, ¿qué tan importante es asignarles sumas millonarias para sus campañas? ¿Será contradictorio que un tema de tu plataforma política sea el medio ambiente y al mismo tiempo tu campaña sea un cúmulo de desperdicios?

De acuerdo con la Ley, oficialmente las campañas terminan el día 29 de mayo y aunque todavía no se puedan cerrar números del ejercicio electoral, para estas campañas, a los partidos políticos se les autorizó un presupuesto de 3 mil 304 millones de pesos, adicionales a los 6 mil 609 millones de pesos autorizados para sus actividades ordinarias. En Sinaloa, el Instituto Estatal Electoral les autorizó por concepto de Gasto de Campaña 47 millones de pesos, adicionales a los 158 millones que se les otorgaron para sus actividades ordinarias.

Durante la campaña, partidos y candidatos se dijeron preocupados por temas como el medio ambiente, las mujeres, y algunas crisis como desplazados y desaparecidos.

Si bien, es importante discutir y visibilizar los temas, también es cierto que capitalizarlos en intereses electorales es perverso. Para ponerlo en perspectiva, la Federación asignó un presupuesto de 296 millones para los Programas de Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Sinaloa, el estado asigna de manera regular un promedio de 40 millones de pesos para la operación de la Secretaría de las Mujeres y a la Comisión Estatal de Búsqueda, 26 millones. Es decir; Son temas relevantes en campaña, pero una vez que son gobierno, no son prioridad para el Estado.

No dudo que sea claro para todos las necesidad de más presupuesto en áreas que resultan prioritarias, sin embargo, la caja fiscal tiene un límite específico y ese límite determina la posibilidad de los montos a asignar, entonces, para resolver este dilema se necesita de dos cosas, uno, prioridad, ¿qué crisis son prioritarias a atender, no solo por urgencia sino por importancia? Y dos, eficiencia en el ejercicio del gasto. Bajo esta lógica, ¿qué tan prioritaria es la operación de nuestros partidos políticos?, ¿qué tan importante es asignarles sumas millonarias para sus campañas? ¿Será contradictorio que un tema de tu plataforma política sea el medio ambiente y al mismo tiempo tu campaña sea un cúmulo de desperdicios? ¿Será contradictorio ver equipos en su mayoría compuestos por hombres desarrollando estrategias para las mujeres? ¿Será contradictorio que tengan que leer sus propuestas porque son incapaces de comunicarlas?

Por cierto, esto último me hace pensar que no sólo no conocen la plataforma “que defienden” sino que además no les interesa. El interés se nota cuando hay dominio de un tema, y aunque yo entiendo que es imposible conocer todo de todo, no creo que sea mucho aspirar a que un candidato sea capaz de en un minuto y medio, desarrollar su propuesta, el porqué de ella y su defensa.

Yo no coincido con la idea de que tenemos los gobiernos que nos merecemos, merecer es una palabra extraña, sí creo que somos corresponsables de las malas decisiones y de lo permisivos que hemos sido con el sistema encargado de corromper a privados y públicos, sí creo que somos corresponsables de permitir, que la filosofía, la ética, el civismo, las artes, el deporte, “sean relleno” en nuestro sistema educativo, sí creo que somos corresponsables de haber permitido que los partidos se vuelvan en negocio de unos cuantos, sí somos, y como corresponsables tenemos la oportunidad también de empezar a revertirlo. Nunca es tarde.

Muchas gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.

PD. Este 2 de junio, sal a votar.