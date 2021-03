Vamos a salir de la crisis

Últimamente escuchamos insistentemente que existen personas interesadas en que México fracase como nación; que por algún deseo insano ciudadanos apátridas desean destruirlo. Lo anterior es una gravísima acusación (o difamación), ya que, de ser cierto, les daría a esas personas el más deleznable de los títulos con que se puede calificar a un mexicano: traidor a la Patria.

Por otro lado, si dichas acusaciones son falsas, se está atentando contra la dignidad de algunos compatriotas que merecen el respeto de todo el mundo. Además, se estaría violando la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que México ha firmado y que asienta que no se debe -y el gobierno está obligado a hacer respetar- atentar contra el buen nombre y la honra de cualquier ciudadano.

Parece ser que el primitivismo político que padecemos en su temor a la democracia, propicia que se ataque y se gaste dinero indebidamente para lesionar la integridad de algunos mexicanos que han llegado a la conclusión de que en el besamanos y la lisonja, el servillismo y la ausencia de crítica constructiva, residen gran parte de nuestros fracasos.

La democracia presupone el pluralismo ideológico y político. Entre más crítica es una sociedad, tanto más democrática y permeable se vuelve. Solamente los reaccionarios, los cobardes, los acomodaticios y los dogmáticos temen el pluralismo democrático e ideológico y rechazan, por su inseguridad, cualquier forma ajena a su pensamiento.

El miedo es mal consejero y siempre aconseja la violencia como respuesta. Por eso los inseguros y cerrados de cabeza siempre acaban por atentar contra los osados que corren gozosos en busca de mejores formas de convivencia humana.

Fueron el dogmatismo y el miedo los que propiciaron el absurdo que en el mes de noviembre de 1976 presenció el pueblo mexicano, cuando la Cámara de Diputados, obedeciendo consignas inconfesables, declaró traidor a la patria al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el ingeniero Andrés Marcelo Sada.

No es con la alabanza a los malos gobernantes, ni con la sumisión al PRI, ni con la represión o con la difamación como México saldrá adelante. Soy de los que con gran optimismo piensan que tenemos con qué afrontar esta enorme crisis política y de valores que enfrentamos en la actualidad. Y como hechos son amores, hemos seguido invirtiendo y creando porque creemos en los mexicanos.

Nuestro País iniciará su recuperación en la medida en que se vaya desencadenando la enorme fuerza creadora existente en su pueblo. Esa energía, que es mayor que la atómica o cualquier otra, reside dentro de nosotros mismos, pero no se desata si se explota, porque el ser humano es refractario a cualquier privación de sus libertades. La única forma que existe para que el individuo dé todo lo que tiene dentro de sí, es dejándolo que se autoexplote a sí mismo. Es decir, en la libertad, porque es la única forma en que se siente responsable.

Sí, mis amigos, la salida de la crisis sólo se podrá dar en el pluralismo político y la democracia, en la libertad y la responsabilidad. La represión y la difamación es de los miedosos y los cobardes, sólo producen desencanto, desesperación, apatía y rencor. Podrán por algún tiempo controlar engañar, pero no ganarán la voluntad del pueblo, no se desencadenará la energía vital del ciudadano, no crearán el clima de paz y confianza que se requiere.

Cada vez son más los mexicanos que toman conciencia de su libertad y anhelan la democracia. Ellos harán esfuerzos para que todos lo entiendan. Cuando esta labor de toma de conciencia prolifere (y ya lo estamos viendo), nuestro querido México habrá salido de la crisis.