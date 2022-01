La vida en plenitud se goza a cualquier edad. Hacerse mayor es una bendición y oportunidad, no una carga. Las personas mayores comparten el tesoro de su sabiduría acrecentada con los años.

Puede ser que algunas personas interpreten el título de esta columna como clara referencia a las etapas de la infancia o juventud. Ciertamente, existen muchas alusiones en obras y representaciones artísticas a la dorada época de la niñez o al divino tesoro de la juventud. Serían muy pocas, en cambio, quienes dirigieran su mirada a la etapa de la senectud.

En efecto, la etapa del envejecimiento no goza de muy buen cartel entre las generaciones jóvenes. Y no nos referimos solamente al descarte en el plano laboral, sino que este rechazo lo dirigirán posteriormente a los programas de pensiones para que los derechos de los jubilados no se incrementen demasiado. Incluso, algunos ya se resisten y batallan para que vivan con ellos o para mantenerlos recluidos en una casa de asistencia.

Esta manera de pensar se aceleró durante los últimos 25 años del siglo pasado, pues debido a una multiplicidad de factores aumentó considerablemente el índice de la esperanza de vida, tales como superior nivel de bienestar, mayor acceso a servicios en materia de salud, más información acerca de hábitos saludables, entre otros.

El cambio generó una importante transformación a nivel global, porque el grupo de edad de las personas mayores creció más rápidamente que otros, con lo que se generó un envejecimiento masivo de la población.

Por ello, cuando surgió la pandemia y se centró la mortandad en las personas de la tercera edad, se recibió la información con incredulidad y reticencia. No obstante, ya se ha visto que no solamente las personas mayores pueden enfermar gravemente.

La vida en plenitud se goza a cualquier edad. Hacerse mayor es una bendición y oportunidad, no una carga. Las personas mayores comparten el tesoro de su sabiduría acrecentada con los años.

¿Valoro la vida en plenitud?