El agudo y experimentado crítico de cine, Ernesto Diezmartínez, calificó la película Lazos de vida, protagonizada por Anthony Hopkins, como “Un chantaje efectivo”, en su colaboración del 14 de marzo publicada en la revista Letras libres.

La película versa sobre el octogenario inglés Nicholas Winton (interpretado por Anthony Hopkins), quien en 1939 salvó a 669 niños checoslovacos de morir en los campos de concentración. En el filme, se narra cómo casi 50 años después, en 1987, se le invitó a un programa televisivo de entrevistas de la BBC, donde se reencontró con una dama a quien le tocó salvar de niña.

Diezmartínez subrayó que la trama no supera lo visto en otros filmes, como La lista de Schindler. Si acaso, precisó, el ángulo estrictamente novedoso estriba en el sentimiento del personaje de Hopkins, quien considera que no hizo nada excepcional y lamenta no haber hecho más. Empero, la actuación de Hopkins es extraordinaria; no podía ser menos, si nos ha acostumbrado a desempeñar grandes papeles en otras producciones, desde que alcanzó su primera interpretación como actor de primera línea en la película El León en invierno, de 1968, protagonizada por Peter O´toole y Katharine Hepburn.

Dejando atrás los tecnicismos y calificaciones que la película y las actuaciones de los intérpretes pueden alcanzar, lo importante es descubrir cómo Winton sintió que no podía desligarse del destino de los demás; que él era responsable de la vida de sus semejantes, que estaba enlazado con ellos y no podía exclamar, como Caín: “¿Acaso, soy yo el guardián de mi hermano?” (Gn 4,9).

Winton comprendió que debía imitar el ejemplo del Buen Samaritano (Lc 10,25-37), y no establecer distinciones casuísticas de si debo ayudar solamente a mis vecinos o a quienes pertenezcan a mi pueblo o comunidad.

¿Enlazo mi vida?