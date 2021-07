Videos y reclamaciones

Antes de entrar en tema, vale la pena mencionar que nuestro país está enfrentando una tercera ola de COVID, por lo que la pandemia esta en los niveles más altos, lo que ha obligado a que se tomen medidas, así que aprovecho para comentarle algunas de las tomadas por el Ayuntamiento de Culiacán: el cierre de centros nocturnos que no cuenten por servicio de restaurante, los que si cuenten con dicho servicio cerraran a la 1:00 am, el aforo de los restaurantes será al 50%, en el caso de supermercados, centros comerciales y restaurantes no se permite ingreso a menores de 12 años, por supuesto que la recomendación es seguir guardando distancia, el uso correcto del cubrebocas y lavar o desinfectar sus manos constantemente. No hace mucho se tuvieron que cerrar muchos comercios y algunos no se recuperaron, otros siguen (seguimos) tratando de hacerlo, hagamos conciencia y cuidémonos todos.

Habiendo hecho esa breve aclaración, esta semana podemos señalar 2 temas relevantes, el primero de ellos un video publicado por el periodista Carlos Loret de Mola en el cual se ve a Martín Jesús López Obrador, hermano del Presidente, recibiendo dinero en efectivo de David León, misma persona que también entregó dinero a Pío López Obrador, en aquella ocasión fueron un millón cuatrocientos mil pesos ahora es la cantidad de $166,000.00, ante este video el Presidente en su mañanera manifestó: “Según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. Así de sencillo, que la filtración del video era con la finalidad de calumniarlo. Por su parte David León mediante su cuenta de Twitter escribió “...aclaro que los recursos ahí mencionados, fueron a titulo personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo” hijuela, a ver si no le cae la Unidad de Inteligencia Financiera...¿Usted que opina?

Otra noticia es que el Ex Secretario Federal de Economía con el Presidente Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villareal, fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito, mediante un comunicado la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción señaló que durante los años 2014 a 2018 el ex Secretario tuvo un incremento injustificado en su patrimonio, de lo que no pudo acreditar su legal origen y se le dictaron medidas cautelares consistentes en firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial, por su parte a través de sus redes sociales el hoy diputado plurinominal próximo a tomar protesta a través de sus redes sociales manifestó su postura, en la cual señala que está tranquilo por lo hecho durante sus años como servidor público, que acreditará su inocencia ante lo que señala como injusta acusación y que él será la cabeza de su defensa, por ultimo termina señalando que no quiere acusar a nadie pero que le “huele” a persecución política y que a partir del 1º de septiembre será diputado federal de oposición.

Se le concedió un plazo de 4 meses a la Fiscalía para el cierre de investigación complementaria, seguramente sabremos más sobre este tema en los meses por venir. Por cierto ¿Si notó que el Estado actuó en contra de Idelfonso Guajardo Villareal sin necesidad de realizar una consulta popular?

Antes de terminar, pero no por eso menos importante, el próximo 12 de julio se festeja el Día del Abogado en nuestro país, esto derivado de la declaración que hiciera el entonces Presidente de nuestro país Adolfo López Mateos, el dia es conmemorando la fecha (12 de julio de 1553) en la que fue impartida la primera cátedra de derecho en la Real y Pontificia Universidad de México, por Bartolomé Frías y Albornoz, así que aprovecho para felicitar al mejor abogado que conozco y conoceré: Salomón Gaxiola Castro.

PD 1.- “El aumento de la inflación en México es temporal” Arturo Herrera

PD 2.- Janeth y María se convirtieron el dia de ayer, en la primera pareja del mismo sexo en casarse sin necesidad de acudir al juicio de amparo en nuestra Ciudad, muchas felicidades para ellas.

PD 3.- El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa confirmó los resultados de la elección a Gobernador y señaló que el PRI no acredito la violencia generalizada en el Estado antes y durante la jornada electoral.