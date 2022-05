Violencia escolar, ¿origen o consecuencia?

Ahora imaginemos Badiraguato en días recientes con la visita presidencial. ¿Qué aprendieron los niños de la zona cuando supieron de la presencia del gobierno federal y al mismo tiempo, ellos que conocen a ‘la raza’, también conocieron de la presencia de la ‘otra gente’ haciendo retenes? Lo pedagógico que debe haber sido al escuchar en boca del Jefe del Estado mexicano cuando, a pregunta expresa, lo interrogaron sobre los retenes de civiles armados, a lo que él respondió: ‘yo no supe nada, quién sabe si sea verdad’. ¡Una lección de diez!

Esta semana el mundo fue silenciado. Una vez más, contuvo su aliento al escuchar o leer sobre la matanza en Uvalde, Texas. Un joven de 18 años de edad entró a una primaria y mató a 21 personas, entre las que se encontraban 19 niños y niñas, entre 9 y 11 años de edad. Armado con un fusil de ataque, Salvador Ramos acabó con la vida y con los anhelos de los menores, de sus familias y de la suya propia. Cuando le preguntaron a su madre sobre lo sucedido, pidió perdón a las familias de los niños fallecidos, sin dejar de mencionar que, “él tenía sus razones para hacer lo que hizo”.

Lo sucedido en Uvalde me transportó a Columbine, Colorado en 1999. En aquella ocasión murieron 13 personas, 12 estudiantes de secundaria y un profesor. Los jóvenes fallecidos fueron asesinados por dos de sus propios compañeros, quienes posteriormente perdieron la vida en el enfrentamiento con la policía.

Ya sea en Uvalde, en Columbine o en cualquiera de los 69 casos registrados entre 2012 y 2022(1), la historia se repite. Hablamos de jóvenes con una experiencia de vida complicada (violencia intrafamiliar, padres alcohólicos, madres ausentes), una radicalización de su sentir a través del acceso a los medios de comunicación y/o las redes sociales y su posibilidad de adquirir un arma de fuego “en la tiendita”.

El número de sucesos como la tendencia creciente de crímenes me asusta tanto, como llama mi atención. Mientras en los últimos 30 años fueron 437 víctimas, tan sólo en la década pasada se contabilizaron 539. Y mi sola interrogante es: ¿por qué (en) la escuela?

El lugar donde se materializa un fenómeno con esta potencia, no me parece mera coincidencia ni un simple “daño colateral”. Todo lo contrario. Es una fuerte llamada de atención. Por una sencilla razón: ¿cuánto de la violencia que vemos en la escuela es meramente un reflejo de la sociedad o bien, cuanto de esa comunidad violenta en realidad se origina y reproduce desde nuestras escuelas?

Estamos llamados a entender la complejidad del fenómeno para utilizar la escuela como instrumento en esta lucha, de lo contrario existe una alta probabilidad en que se convierta en parte del problema, como consecuencia de nuestra indiferencia. En realidad, #LaIndiferenciaEsLoQueChinga

¿De qué le sirve a la niñez y la juventud ir a la escuela a aprender por “la mañana” y desaprender por las tardes a los ojos de su realidad más próxima?

En la escuela aprenden a respetar las leyes, pero en la tarde observan como los adultos las violentan. Los profesores explican la lección sobre el Estado de Derecho, pero muchos de los niños son “punteros”. Se debe respetar a niñas y niños por igual, pero todos los días escuchan cómo pierde la vida una jovencita; o, por qué no, en su propia casa le piden hacerle “los deberes” a su hermanito.

Ahora imaginemos Badiraguato en días recientes con la visita presidencial. ¿Qué aprendieron los niños de la zona cuando supieron de la presencia del gobierno federal y al mismo tiempo, ellos que conocen a “la raza”, también conocieron de la presencia de la “otra gente” haciendo retenes? Lo pedagógico que debe haber sido al escuchar en boca del Jefe del Estado mexicano cuando, a pregunta expresa, lo interrogaron sobre los retenes de civiles armados, a lo que él respondió: “yo no supe nada, quién sabe si sea verdad”. ¡Una lección de diez!

La violencia escolar(2), dentro y fuera de la escuela, afecta el bienestar de las personas, deshumaniza los procesos educativos y dificulta los aprendizajes. De acuerdo con algunos expertos, está asociada al ausentismo y la deserción, genera miedo, resentimiento, ira, ansiedad, exclusión, humillación, baja autoestima, inseguridad, poca inteligencia emocional y escaso desarrollo moral.(3) Si esto no fuera suficiente, estudios recientes de la Unesco han determinado que estudiantes víctimas de violencia escolar obtienen notas más bajas en matemáticas, lectura y ciencia, y que a mayores niveles de violencia más baja es su calificación

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de violencia escolar en educación básica. A juzgar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia. Entonces, siendo así, ¿cómo entendemos la desaparición del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNPC) en 2020?

Para mayor referencia, el PNCE benefició a más de 98 mil escuelas de educación básica, con una matrícula de 17.6 millones de niñas, niños y adolescentes, así como una participación de alrededor de 767 mil 317 docentes y 95 mil autoridades educativas escolares. Población escolar que a partir del 2021 se quedó sin esta guía.

En palabras de algunos docentes, el programa les auxiliaba “a los estudiantes al conocimiento de sus emociones”, porque algunos tienen actitudes “de arranques emocionales” y a partir del PNCE los maestros trabajan con ellos en la tolerancia y la inclusión. Incluso, “llevamos talleres a padres de familia que van generando pequeños cambios de actitud desde el hogar”.

Sí, leyeron bien: #LaIndiferenciaEsLoQueChinga

Que así sea.

#LaTareaNuncaAcaba

(1)KIENNEMANN, Lise et LECOUVÉ, Pauline, “Les fusillades de masse aux Etats-Unis sont de plus en plus fréquentes et les victimes de plus en plus nombreuses”, in France Info, le 25 mai 2022; https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillades-aux-etats-unis/infographies-les-fusillades-de-masse-aux-etats-unis-sont-de-plus-en-plus-frequentes-et-les-victimes-de-plus-en-plus-nombreuses_5158993.html

(2)La violencia escolar no se limita al “bullying”, sino a cualquier tipo de agresión física, verbal y/o psicológica cometida en el ambiente escolar. Puede ser cometida por estudiantes, tanto como padres de familia, maestros, directivos y personas administrativo.

(3)PACHECO-SALAZAR, Berenice, Estar, ser y convivir en la escuela. Una mirada profunda a la violencia escolar en República Dominicana, Santo Domingo, INTEC, 2019.