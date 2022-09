Más del 50 por ciento de este espacio público está destinado a los automóviles. Sin embargo, estos son utilizados por menos del 25 por ciento de la población. Pero la injusticia no se fundamenta solo en esta fórmula aritmética. Va más allá, la calidad del espacio destinado al peatón o a quien decide usar la bicicleta como medio de transporte, es deplorable o simplemente inexistente.

Así inició Culiacán el Siglo 21. Las intervenciones de gran envergadura no siempre son las de mayor impacto positivo para su población. Las verdaderas ciudades innovadoras del mundo tienen puesto los ojos en el bienestar del ciudadano desde un punto de vista social, con equidad y justicia. La calidad de vida tan anhelada, depende en gran parte de la calidad del espacio público en la ciudad y de que la posibilidad de que caminar o andar en bicicleta sea una atractiva opción y no una condena social por no tener la oportunidad de adquirir un automóvil.

De lo anterior expuesto, se origina el relativo éxito de los condominios privados. Si bien, en ellos se puede controlar la velocidad de los autos y cierta armonía entre las familias. También es cierto que estos modelos limitan terriblemente la posibilidad de prescindir del automóvil y termina por ser una opción que incrementa el problema en la ciudad. Además, estos conjuntos sectorizan sociedades. Los niños no tienen la posibilidad de explorar o conocer otros amigos más que con los que comparten el “encierro urbano”. No tienen oportunidad de ir un poco más allá y conocer más ciudad, más cosas nuevas, utilizar el transporte público o la bicicleta para transportarse. El entorno acaba siendo aburrido también para ellos. Comprar leche, tortillas o una medicina obliga invariablemente a utilizar el automóvil.

El espacio público

El espacio público es más que la plaza o el parque. El espacio público es todo el territorio que no tiene un régimen de propiedad privada. Aquí se incluye, entre otras cosas, la banqueta, la calle o el equipamiento urbano de carácter deportivo, cultural, recreativo, de salud, etc.

Más del 50 por ciento de este espacio público está destinado a los automóviles. Sin embargo, estos son utilizados por menos del 25 por ciento de la población. Pero la injusticia no se fundamenta solo en esta fórmula aritmética. Va más allá, la calidad del espacio destinado al peatón o a quien decide usar la bicicleta como medio de transporte, es deplorable o simplemente inexistente.

Esto provoca el deseo permanente en la población de poseer un automóvil. Tener un automóvil es, en Culiacán, el principal indicador de progreso. Esto es provocado por el valor que la ciudad le da a quienes lo utilizan y el nulo valor que se da a quienes no lo utilizan. El diseño de ciudad genera valores en la población y este es uno de los más sentidos. Por eso dejar que los baches se generen en Culiacán pareciese ser la más grave falla de una administración municipal.

Una ciudad que ofrece espacio público de calidad para los peatones y para quienes utilizan la bicicleta, termina formando ciudadanos de calidad, que reciben y ofrecen respeto a sus semejantes. Un modelo de ciudad con una buena distribución de espacio público, que cuenta con verdaderas alternativas para el desplazamiento de toda la gente, sin exclusión; es el mejor de los métodos para construir ciudadanía.

Estas alternativas no deben excluir ninguna de las opciones posibles: Automóviles, transporte público, bicicletas o peatones. No se trata de que todos usen la bicicleta, ni de que todos caminen, ni que todos se desplacen en transporte público. Lo importante es que cualquier viaje intraurbano que un ciudadano tenga que realizar, cuente con la posibilidad de elegir una u otra de estas opciones y no se vea obligado a solo una o dos porque para el resto, la ciudad no ofrece el mínimo de condiciones.