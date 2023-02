Resulta satisfactorio recordar los gratos momentos que se han experimentado y vivido, pero evitando que esos bellos e idílicos recuerdos almacenados en el santuario de la memoria propicien el descuido de la tarea actual. En efecto, lo más importante es atender el presente, por más que el pasado haya sido estupendo o el futuro muestre un rostro propicio.

Es bueno programar metas y elaborar proyectos a futuro, pero sin olvidar cimentar sólidamente el presente; de lo contrario, serán solamente fantasmagóricas ideas que se pergeñan al calor de un arrebatado instante de una noche de verano.

De igual forma, resulta satisfactorio recordar los gratos momentos que se han experimentado y vivido, pero evitando que esos bellos e idílicos recuerdos almacenados en el santuario de la memoria propicien el descuido de la tarea actual.

En efecto, lo más importante es atender el presente, por más que el pasado haya sido estupendo o el futuro muestre un rostro propicio. No podemos vivir atados a las reliquias del pasado, ni tampoco esclavizarnos a las posibilidades o nubes pasajeras que flotan en el porvenir.

El periodista italiano que abrevó profundamente en la meditación oriental, Tiziano Terzani, quien falleció a los 65 años, en 2004, escribió y dictó muchos consejos a sus dos hijos; en especial, a su hija Saskia, a quien recomendó no aferrarse al pasado ni ensoñarse demasiado con el futuro:

“Recuerda esto, Saskia: no intentes nunca repetirte. ¡Y vive ahora! El pasado es simplemente un recuerdo, no existe. Son tus recuerdos acumulados, reordenados, falseados. Ahora, en cambio, no falseas nada”.

De igual forma, le aconsejó no sobrevolar el futuro: “Lo que esperas del futuro es una caja repleta de ilusiones, vacía. ¿Quién te dice que se llenará? «Ahora trabajo, luego me jubilaré e iré a pescar». ¿Quién sabe si aún habrá peces?”.

Por eso, con serena reflexión le recordó: “La vida sucede en este momento y en este momento es cuando uno tiene que saber disfrutar de ella. Trabaja en las más diminutas rendijas y saca a la luz los paisajes más vastos”.

¿Vivo el presente? ¿Me recluyo en el pasado o desvarío en el futuro?