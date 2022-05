Vivir el terror de una amenaza

Sintió que la sangre se le heló en un segundo, que se le subió hasta la frente, después de escuchar esas palabras.

Pensó que era una cobertura estándar, que como siempre, no pasaría nada más allá del “te pasaste de lanza”, “está cura la nota”.

Pero ahora era real, había un peligro de muerte real, o al menos eso le rondaba la cabeza, tan rápido, una y otra vez, en centrífugo, que se convencía que sí.

Era un tipo amanecido, con muchas balas, que sacó un cuerno de chivo y tiraba ráfagas al cielo.

Llegó él junto con otros medios, tomó las fotos y no se quedó más tiempo porque tenía otras cosas qué hacer.

Los otros recibieron la amenaza en el lugar, incluso de los mismos policías: no vayan a publicar nada, el compa éste es pesado. Tiene power.

Entonces él no recibió advertencia, por eso ahora conduce su vieja camioneta Toyota por la ciudad, con la cara desencajada. El cuerpo flojo y la actitud de alguien que se ha dado por vencido.

No podía olvidar las palabra: les dije que no publicaran nada, te va a cargar la ve...

Hace alto en un semáforo en rojo, voltea a los lados. Tumba el cambio y baja la mirada.

Luego salta en su asiento, como los peces cuando los sacan de un solo jalón del agua y se retuercen en el suelo, en plena danza de desespero, en el umbral de la muerte.

Entonces se calma cuando mira que quien se acercó y tocó la ventana era un vendedor ambulante.

Los chistes ya no le dan risa. Incluso si hace el esfuerzo por contarlo o reaccionar a alguno, es con la boca seca, con la mirada hundida, sin brillo, opaca.

Prefiere no hablar mucho de planes, ni siquiera de mañana o de pasado, menos de la semana que entra. Sólo cumple la agenda del diario.

“Perra madre, si no hubiera ido...”, piensa. Luego lo comparte al único que se atrevió a viajar con él en la camioneta, a su lado, pese a las advertencias de los propios jefes.

“Tú no podías saber”, le contesta.

“Pinche Culiacán, pinche raza culera”, reniega.

Otro semáforo, otro rojo. Tumba el cambio, pisa el freno.

Brinca otra vez, como pez fuera del agua. Otra vez tocaron la ventana. Era otro ambulante.

Esa sensación de estar muerto en vida le duró varias semanas.

***

“Mi tía trabaja en la Ministerial”, le dijo. “Hay un rumor de que van a matar a un periodista y le sonó tu nombre”.

La charla le cambió todo el día. Una plática de amigos, lo que parecía arrancar desde un saludo para luego ponerse al corriente, agarró por un atajo directo al terror.

¿Pero yo qué hice?, reflexionó rápido.

Y comenzó a buscar, en el archivo de su cabeza, cuáles notas habían podido ofender a algún policía o algún malandro.

Y con cuál entrevista.

Entendió por qué una vez un Secretario de un Ayuntamiento en Sinaloa llorando le pidió que no le preguntara sobre si iban a pedir apoyo de la Policía Federal, porque su vida realmente corría peligro.

Porque el grupo criminal que manejaba la plaza ya había atentado contra el Presidente Municipal y había matado a dos regidores y un acompañante.

Entendió la importancia de lo que se publica y que entre los receptores puede haber alguien que se moleste.

Aún así, no entendía por qué él.

Le llamó a su jefe para contarle y preguntarle qué hacer.

¿Quién te dijo?, ¿y ella cómo supo?, ¿quién es su tía?, ¿qué escucharon?, no podemos perder tiempo. Hay que ganarles el jalón.

¿Por qué yo?, se repetía.

“Puede ser para dar un mensaje”, escuchó alguna vez a alguien del gremio decirlo muy serio.

Pero si la policía sabe, reflexionó, ¿por qué no investigan y los atrapan?

¿Están coludidos?, puede ser, hay muchos ejemplos.

Suena el otro motor de un vehículo que va dando vuelta por una de las calles de horizontales de Cañadas.

“Ya vienen por mí”, piensa, y corre a la ventana de su departamento en el segundo piso. Se pega a la pared, apenas abre la cortina y alcanza a ver de reojo que pasa una camioneta con decenas de garrafones de agua en la caja.

Trata de calmarse. No hay nada en la televisión que pueda ayudar. La pila de libros que no están acomodados tampoco ayuda a sacar una lectura apetecible y el colchón en el suelo, sin base, ahora da más seguridad que nunca, porque acostado no llegas a la ventana.

Suena el motor de una moto que va doblando la calle y corre de nuevo a mover tímidamente la cortina. Era un repartidor.

No puede estar sentado, ni parado, ni acostado.

“Quédate en tu casa”, le dijo el jefe.

Pero esa sensación le dura por varios días y al final no supo si su nombre de verdad estaba diciéndose entre los policías.

***

Conocer la noticia de que Luis Enrique Ramírez fue sacado de su casa, privado de la libertad, que forcejeó y por eso le dieron un balazo, que luego lo torturaron con golpes que al final le causaron la muerte, me hizo recordar que cuando él mismo decidió irse de Sinaloa lo hizo huyendo de eso.

Cuatro personas muy cercanas a él, incluyendo al también periodista Humberto Millán Salazar, habían sido asesinados.

Él ya había sufrido el terror de ser el que sigue, de sentirse levantado, luego torturado y asesinado.

Recordé dos casos de periodistas que fueron amenazados y que aunque con el tiempo olvidaron el asunto, y hasta la fecha no pasó a mayores, el primer contacto con la amenaza te cambia la vida para mal.

Llega con su frazada de ansiedad, de histeria, de paranoia, mezclada con el miedo, para envolverte de pies a cabeza.

Sin aventurar a señalar que la muerte de Luis Enrique Ramírez fue porque su pasado lo alcanzó, sí nos aterra que su asesinato haya sido similar al que se imaginó, al que sufrieron sus amigos cercanos, y que se convirtió a principios de 2011, en su primera razón para huir, para autoexiliarse.

Las amenazas, aún y que tengan una razón o no, comienzan a comerse el alma de cualquiera, y los periodistas que han vivido algún tipo de amenaza ya no vuelven a ser los mismos. Javier Valdez, Luis Enrique y los demás lo sabían.

Para descanso de la familia, sus amigos y el gremio, esperamos que la Fiscalía General del Estado esclarezca su crimen y se castigue a los responsables. Nadie merece vivir en ese terror.