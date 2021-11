“¿No te parece que muchas veces vivimos con temor de la muerte final, y vivimos como muertos porque no amamos? Porque la vida del hombre no se mide por su salud corporal o psíquica, sino por la intensidad y la hondura de su amor. ¿Entiendes? Para los animales vivir es durar, para las personas vivir es amar... ¡No vive más el que dura más tiempo, sino el que ama más intensamente!’.

En la columna de ayer, citamos el libro No te mueras con tus muertos, del escritor y psicólogo argentino, René Juan Trossero. Hoy, seguiremos extrayendo la sabiduría de sus palabras, pero cosechando en otro texto complementario que escribió posteriormente: Vive con tus muertos que viven.

El autor señaló: “Muchos me pidieron que les escribiera algo más sobre este tema; y me negué hasta ahora, por el temor de repetirme. Y hoy decido satisfacer aquel pedido con el deseo y la esperanza de seguir acompañándolos en el camino de la vida, compartiendo las cosas que pienso para mí mismo”.

Trossero planteó de entrada una fundamental pregunta: “Y si crees que tus muertos viven. ¿por qué, pese al dolor de no verlos, no ha de ser posible vivir con ellos, recordándolos con amor?”

Pero, las preguntas y comentarios fueron sucediéndose ininterrumpidamente: “¿No te parece que muchas veces vivimos con temor de la muerte final, y vivimos como muertos porque no amamos? Porque la vida del hombre no se mide por su salud corporal o psíquica, sino por la intensidad y la hondura de su amor. ¿Entiendes? Para los animales vivir es durar, para las personas vivir es amar... ¡No vive más el que dura más tiempo, sino el que ama más intensamente!”

Con la esperanza de brindar consuelo a quienes sufren la pérdida, finalizó con un poema del que extraemos algunas líneas:

“Morir: no es cerrar los ojos porque llegó la noche final, sino bajar los párpados para no ser encandilado por la luz de un amanecer...; no es finalizar la marcha en la oscuridad total, sino cruzar un túnel hacia la luz total...; no es dejar de amar perdiendo todo el amor vivido, sino encontrar por fin el amor definitivo”.

¿Vivo plenamente? ¿Resucito en el amor?