Volvernos cercanos es volvernos hermanos; es preocuparnos por el otro, cuidarlo, proporcionarle afecto y remedio a sus necesidades, problemas y carencias. Desgraciadamente, en el corazón del ser humano anida también el gusano del egoísmo, lo que lo vuelve egoísta, orgulloso, distante y amante de la discordia.

Esta verdad fue subrayada por el Papa León XIV en el mensaje que compartió el 13 de enero, con ocasión de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, a celebrarse el 11 de febrero en Chiclayo, Perú.

El Pontífice se apoyó en el marco de la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37), para hilvanar su mensaje: “he querido proponer de nuevo la imagen del buen samaritano, siempre actual y necesaria para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y los que sufren, como son los enfermos”.

Inspirándose en las reflexiones del Papa Francisco, añadió: “Vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y la indiferencia, que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor”.

Precisó: “El amor no es pasivo, va al encuentro del otro: ser prójimo no depende de la cercanía física o social, sino de la decisión de amar... No son meros gestos de filantropía, sino signos en los que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica el darse a sí mismo, supone ir más allá de cubrir necesidades, para llegar a que nuestra persona sea parte del don”.

Indicó: “Tener compasión implica una emoción profunda, que mueve a la acción. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno”.

¿Me vuelvo cercano?