El Servicio de Voluntariado de Optometría para la Humanidad (VOSH, por sus siglas en inglés) International es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria para atender la salud visual de poblaciones vulnerables en países en desarrollo. Esta organización ha beneficiado a miles de personas en el mundo, donde México no ha sido la excepción. Gracias a campañas de salud visual miles de personas de distintas ciudades de nuestro país han recibido una revisión exhaustiva de su salud visual por expertos en optometría (locales y de Estados Unidos), así como donación de lentes oftálmicas nuevas y personalizadas para los beneficiados.

La misión y visión de VOSH/Internacional vuelve natural una alianza con el Club de Leones. Debido a esto la colaboración de hoy es un testimonio, así como una invitación tanto a los clubes de leones de nuestra región como para las organizaciones sin fines de lucro para sumar esfuerzos a favor de la causa de la visión.

El club de Leones es una organización que tiene a la visión como una de sus causas principales. Por ejemplo, en nuestra región el Club de Leones Culiacán AC desde hace más de 70 años ha impulsado actividades en favor de la visión de la población, entre las que destaca las campañas de operaciones de cataratas en nuestra localidad. Ahora mismo estamos en la recta final de la campaña de cataratas. Además de esta enfermedad el Club de Leones Culiacán AC se ha puesto como meta atender la salud visual de los niños de la región, otro grupo vulnerable que requiere de una atención especial. Para lograrlo hemos hecho solidas alianzas con clínicas oftalmológicas, entre las que se distingue el Hospital Buena Vista IAP. Así mismo buscamos extender nuestra red de colaboraciones y apoyos a una escala mayor.

Si bien VOSH/International tiene como objetivo principal la implementación de campañas masivas de atención visual en comunidades desprotegidas. La educación es también otro aspecto importante para ellos. Es decir, esta organización se ha dado cuenta que para mejorar las condiciones de salud visual de la población no basta con una campaña masiva, si no que resulta más trascendente mejor la educación en salud visual de la comunidades que visita. Por ejemplo, VOSH/International ha poyado la formación de escuelas de optometría alrededor de Latino América. Los apoyos van desde la donación de equipo optométrico hasta la formación de recursos humanos. Los Leones podemos aprovechar esta importante ayuda de VOSH/Internacional no solo para recibí donaciones e impulsar campañas masivas de atención visual, si no con la capacitación en temas de salud visual por reconocidos expertos mundiales.

El presidente de VOSH/International es el Dr. Michael Ciszek un distinguido optometrista de Chicago. Asimismo, VOSH/International está dirigido por un consejo de directores, donde cabe destacar dos optometristas latinoamericanos acaban de tomar protesta. Es memorable la apertura que tiene esta organización a la comunidad de Latinoamérica. Posiblemente es la única organización internacional que tiene dentro de su consejo directivo una participación latina tan marcada. Razón de más para aprovechar esta ventana de oportunidades en nuestra región.

Cabe decir que VOSH/Internacional es una organización compuesta por capítulos domésticos e internacionales. Cada capitulo está formado por un grupo de personas, donde al menos uno de ellos es optometrista (u oftalmólogo), que buscan promover actividades de ayuda a la población de escasos recursos. Actualmente VOSH/International cuenta con más de 100 capítulos en el mundo, entre capítulos domésticos, internacionales y estudiantiles. Para formar un capitulo es necesario, en primer lugar, ser una institución sin fines de lucro. Los Leones somos candidatos ideales para formar capítulos en nuestra región, nosotros ya lo hemos hecho. Si deseas abrir tu capitulo puedes dirigirte a mi, o bien escribir a la Directora Ejecutiva, María Arce Moreira, al correo arce@vosh.org.

Seguiremos trabajando en conjunto con instituciones de este tipo para servir a nuestra sociedad. ¡Servir con Visión!

