Whatsappazos

Tony

Al Tony, como le decimos sus amigos, es fácil describirlo en cuatro palabras: es una buena persona. La única mancha en su expediente somos nosotros, sus amigos. Teníamos un grupo de whats impropio por donde se le viera. Siendo un grupo de amigos con un nivel de confianza que da asco, lo que circulaba en el grupo era una capirotada sabrosamente vomitiva. Los mensajes iban desde las oraciones, los memes políticos, mitotes deportivos, consejos de cuates, documentos académicos, recetas, reflexiones profundas, chistes rascuachos, hasta el calendario michelin. Durante poco más de un año fuimos muy felices, hasta que la esposa del Tony pidió ver una de nuestras conversaciones. Dada la cantidad de barbajanadas que ahí se decían, por sentido común, vergüenza, prudencia y respeto, el Tony se negó, haciendo que algunas sospechas salieran a flote. Tras el incidente, palabras más, palabras menos, finiquitó su participación en el grupo con el siguiente mensaje: “Estimados, no sé si mi esposa vio el chat; no tiene caso meterme en broncas innecesarias. Saben que nuestra amistad sigue intacta”. Tras este apareció un nuevo mensaje: “Tony ha salido del grupo”.

Las y los de la secundaria

Yo fui de los últimos en sumarme al grupo. La verdad me dio mucho gusto porque me reencontré con gente que quiero mucho. Después de tres días entendí y tomé el ritmo. “Buenos días”, decían todas y todos, a veces buenas tardes y, siempre, buenas noches. Si me descuidaba un día el grupo me amenazaba con un número que iba de los 100 a los 200 mensajes sin leer, porque tras los saludos aparecían los memes del momento, acompañados de risas y comentarios. Exactamente no sé qué pasó, pero de pronto hubo una desbandada. Después corrió una riada de mensajes individuales con especulaciones variopintas y propuestas de reagrupación. Se hicieron subgrupos dejando un cascarón desangelado que, poco a poco, se ha ido animando, llegando a ser más divertido que al principio. Lo cierto es que las relaciones quedaron magulladas. En lo individual todo fluye como siempre, pero en lo grupal ya no.

Lo sucedido en ambos casos refleja buena parte de los pros y contras que trae el uso inmoderado del whats, más aún, de haberlo convertido, prácticamente, en nuestra principal vía de comunicación, física y virtual. Me explico.

Los pros que vienen de la mano del whats son muchos. Entre los más evidentes tenemos que es gratuito, muy fácil de usar, práctico, versátil (es posible enviar fotografías, audios, videos, archivos, presentaciones, puedes hacer llamadas, incluso, grupales etc.), está disponible a cualquier hora, deja ciertas huellas con las que es posible rastrear conversaciones, saber cuándo alguien ya está disponible, lo conectas en cualquier sitio donde haya una red abierta y, entre otras cosas más, ya es parte de la utilería con la que viene cualquier teléfono, de ahí que cualquiera puede acceder a él.

Y si bien es cierto que los aspectos a favor son muchos, la lista de los contras resulta más larga. Dado que lo gratuito se asocia a la falta de límites, mucha gente (no solo los adolescentes, a quienes les cuesta controlar el ímpetu) se engancha en una adicción de la que no es fácil escapar. Las notificaciones hacen que los usuarios se mantengan con un ojo a lo que hacen y otro en la pantalla del celular, dispersando su atención y generándoles, muchas veces, angustia por estar a la espera de que “llegue el whats que me van a enviar” (en lo que he estado escribiendo esta columna, por ejemplo, llevo más de 100 mensajes recibidos, más los que yo he enviado).

Este último efecto es mucho más intenso que el producido por los correos, ya que la comunicación por whats es instantánea. Si comparáramos este proceso de comunicación con los efectos de la droga, una llamada telefónica provoca lo mismo que la mariguana, un correo genera efectos similares a los de la cocaína y el whats a los del crack. Es inmediato y súper adictivo.

El resultado final de un día de trabajo es una persona ansiosa, frustrada, herida por tanto whatszapazo recibido, porque, así como sucede a veces con los correos, los whats se están utilizando como armas arrojadizas. “¿Te mandé un whats, por qué no me has respondido? ¡Me dejaste en visto!”, dicen ofendidos algunos, sin darse cuenta que su mensaje fue enviado fuera del horario de trabajo. Así, tras las nueve diez horas de jornada laboral “reglamentarias”, son muchos los colegas que se sienten “en el hoyo”, “agotados”, “rendidos”, “sin fuerza” para poder responder el montón de correos que dejaron de atender debido a que trataron de mantener el ritmo de respuesta exigido por el caudal de whats recibidos.

Esta forma de desatención, sin duda, influye en la productividad de la gente. Las notificaciones de whats no paran un solo momento; es necesario no dormir para estar al corriente y atender el hilo de una revoltura de conversaciones que, por su número, muchas veces conducen a los usuarios a equívocos lamentables.

Esto lo he visto con mucha frecuencia. El caos conversacional de tantos grupos interactuando a la vez, provoca que mensajes totalmente inapropiados aparezcan en el chat equivocado. Yo me he topado de todo, desde declaraciones amorosas, críticas agrias, fotografías, videos, listas de supermercado hasta stickers de caricaturas moviendo las nalguitas. De la nada, sin pretenderlo, personas con una reputación intachable pueden echar por la borda su imagen cuando una broma pasada de tono, una fotografía, una inconformidad laboral y un largo etcétera se les cuela de manera involuntaria en el chat equivocado.

Sin ser el último factor en contra, la enajenación a la que el whats conduce a quien no logra controlarlo es “el desinterés por la vida real”, como dice el psiquiatra Enrique Echeburúa, no he estado en una sola reunión donde alguien no esté whatsapeando. Están sin estar. Si el Facebook enajenaba a sus entusiastas, el whats tiene el poder de sacarte de la vida real, para ponerte a hacer malabares en la cuerda floja de una red caótica.

Por fortuna hay formas de sobreponerse. Lo mejor de todo es que dependen de uno mismo. Basta con ponernos límites, usarlo en horas específicas, exclusivamente para lo que es.

Y por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: Ante la revoltura ideológica contenida en las alianzas de partidos, ¿qué debemos entender por voto útil? ¿Esto es un efecto del viejo proverbio que dice: “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”?