Ocurrió ayer lo que tenía que suceder cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las diligencias judiciales contra el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y ex funcionarios de la institución educativa acusados de hacer mal uso de recursos públicos. Expresó el Mandatario federal dos frases demoledoras: “hace bien el Gobernador en presentar denuncias, porque si no se estaría encubriendo o, algo peor, se estaría actuando en complicidad” y “los cacicazgos duran hasta que el pueblo quiere”.

Parece ocioso recalcar que la influencia de López Obrador en las audiencias mexicanas rebasa los linderos de la credibilidad y toca el terreno de la fe a ciegas. Aquél político, mafia o institución que sea exhibido en el podio nacional por el quebrantamiento de la ley se convierte en enemigo público sólo porque el Presidente lo dice. A los señalados por el índice de fuego amloísta les queda poco qué decir, nada qué hacer. En todos los casos de sospechas que son inducidas por el principal huésped de Palacio Nacional se han convertido en sentencias expeditas que la sociedad las traduce en fallos inapelables.

Y sobre la judicialización de la supuesta corrupción en la UAS el Presidente se había mantenido al margen hasta que ayer no le gustó que los indiciados convocaran a los universitarios a una nueva manifestación y dijo lo que quería decir porque la marcha uaseña le abrió cauce para dedicarle una gran parte de la rueda de prensa matutina, en el tiempo que él usó y el que le cedió al Gobernador Rubén Rocha Moya para que detallara respecto a los tres juicios abiertos contra el Rector temporalmente suspendido del cargo y miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad.

Era altamente predecible el posicionamiento de López Obrador. Acabó la prudencia del Presidente sobre las carpetas de investigación del caso Madueña y coacusados y lo que AMLO ya le había dicho en privado a Rubén Rocha lo repitió en cadena nacional ni más ni menos que en La Mañanera, la conferencia de prensa que los tomadores de decisiones utilizan como acelerador o freno en cuanto a la implementación de acciones económicas, políticas y sociales.

Si el diario digital nacional Animal Político había llevado los temas UAS y Cuén Ojeda más allá del contexto estatal al publicar a inicios de noviembre en coautoría con el periódico Noroeste la serie de tres contenidos, el Presidente los colocó en la conversación pública del País. “No hay que olvidar que el presupuesto es público y es dinero del pueblo, vaya a donde vaya, si es al Poder Legislativo, si es al Poder Judicial, si es a organismos autónomos, el presupuesto es dinero del pueblo y es bendito; hay que cuidarlo, nadie tiene por qué hacer mal uso del presupuesto público”, expuso.

Suelen convertirse en parteaguas los razonamientos que el jefe de la llamada Cuarta Transformación haga en torno a la conflictiva nacional. El antes consiste en que los actores de los diferendos se mueven a sus anchas según lo dicten sus intereses, y el después tiene que ver con el manotazo presidencial que advierte de mayores consecuencias para quienes son ubicados al margen de la ley, transparencia y manejo honesto de recursos públicos. Es López Obrador el que está dictando en soliloquio las biografías ignominiosas de aquellos que convierten el poder en instrumento de expoliación.

En cuanto a los cacicazgos en universidades públicas, como el que se acusa que tiene en la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, López Obrador afirmó que éstos duran hasta que el pueblo quiere. Parafraseó al prócer Miguel Hidalgo en aquello de “el pueblo que quiere ser libre, lo será”. Y complementó “tengamos mucha confianza en la gente, hemos avanzado muchísimo porque ya hay un cambio de mentalidad en nuestro País, el pueblo está muy politizado, muy informado, muy consciente”.

Dijo López Obrador que “hay quienes piensan que es lo mismo de antes, que el pueblo es tonto y se le puede manipular; tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, remachando así el espaldarazo al Gobernador Rocha e instruyendo a tres cosas: procurar que no se afecte a los estudiantes, que no se dejen de dar las clases; que se les pague a los maestros, y que las manifestaciones que son un derecho sean pacíficas, sin violencia.

Finalmente es posible conjeturar que existió un mal cálculo político de los mandos legítimos y de facto de la UAS al sacar a la calle a maestros y estudiantes el mismo día que López Obrador estaría en gira de trabajo por los municipios de Culiacán y Badiraguato. Ninguna proyección de escenarios apuntó a que el Presidente respaldara la manifestación en apoyo a Jesús Madueña y demás indiciados por supuestos actos de corrupción.

Y sí hubo la posibilidad de que sin la marcha uaseña La Mañanera se centrara en otros temas nacionales y locales que López Obrador trae en la agenda, en lugar de destinarla a redimensionar más allá de lo local los tres juicios en ciernes contra los universitarios acusados de compras ilícitas y abuso de autoridad.