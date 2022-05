Y hágase la luz

A veces batallo un poco para encontrar un tema sobre el cual hablar en esta colaboración. Afortunadamente el gobierno municipal en turno no me ha fallado y todos los alcaldes, de todos los colores y partidos, dan bastante material para escribir, especialmente ““El Químico”.

En esta ocasión vamos a hablar de la compra que acaba de hacer el Ayuntamiento a la empresa Azteca Lighting (AL) por más o menos $400 millones. De entrada, esta compra salta a la vista porque es la más alta en la historia del municipio.

Pero independientemente de lo anterior, la compra será cuestionada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASE), porque se hizo sin llevar a cabo el procedimiento que fija la ley para adquisiciones por este monto, que es una licitación pública.

Para entenderle mejor a esto de las compras de bienes y servicios que llevan a cabo los gobiernos municipales, hay que empezar teniendo claro que existen solo tres procedimientos: (i) adjudicación directa; (ii) invitación restringida a por lo menos tres proveedores y; (iii) licitación pública.

Para saber que procedimiento se debe llevar a cabo se toma en cuenta el monto de la compra, y van de menor a mayor, es decir, hasta cierto monto se permite la adjudicación directa, de ese monto a otro más arriba, aplica la invitación restringida y rebasando el monto máximo de este último, se debe llevar a cabo una licitación pública.

El gobierno municipal no puede elegir libremente qué procedimiento va a seguir. Tiene el deber de aplicar el procedimiento correcto dependiendo del monto de la compra.

El monto de la compra que se hizo a AL rebasa, por mucho, el monto máximo permitido para una adjudicación directa. ¿Entonces por qué se hizo así? Se preguntará usted.

La respuesta es que el Ayuntamiento utilizó una excepción contemplada en la ley para llevar a cabo la adjudicación directa en lugar de la licitación pública.

Hasta aquí, todo parecería indicar que no hay nada al margen de la ley, pero revisando con más cuidado los documentos liberados por el Ayuntamiento hasta ahora, desde mi particular punto de vista profesional, se advierte fácilmente que la excepción que utilizaron no aplica en este caso.

Para los no expertos en temas legales déjeme decirle que la excepción utilizada para acudir a la adjudicación directa es, palabras más, palabras menos, que “no hay otro que fabrique esas lámparas”.

Y tienen razón porque AL cuenta con la patente exclusiva para fabricar esas lámparas. De nuevo todo parece estar bien.

Sin embargo, para poder utilizar la excepción a la licitación pública, no basta que una empresa tenga la patente exclusiva para fabricar un producto o sea la única en proporcionar un servicio.

Además, se necesita un estudio de mercado bien hecho y soportado en evidencias, que determine que no existen alternativas viables económica y técnicamente hablando para adquirir otro producto “similar”.

En el caso de las lámparas, se necesitaba un estudio de mercado que dijera no solo que AL tiene la patente exclusiva para fabricarlas, sino que no se encontraron en el mercado alternativas similares más baratas.

La obligación legal de tener que llevar a cabo un estudio de mercado para buscar alternativas similares, se explica porque de lo contrario se permitiría cometer un fraude a la ley, eludiendo el deber de llevar a cabo una licitación pública simplemente diciendo que no hay nadie más que venda un bien específico o que proporcione un servicio.

Es por eso por lo que la ley exige que se haga un estudio de mercado bien soportado, del que se desprenda que no hay bienes o servicios similares ya que, si existen y son más baratos, obviamente que no puede llevarse a cabo una adjudicación directa alegando un caso de excepción a la licitación pública.

Seguramente este asunto va a llegar a tribunales, empezando su viaje por la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien determinará en primera instancia si la adjudicación directa es legal o si, por el contrario, fue ilegal y debió llevarse a cabo una licitación pública.

La ASE tendrá la oportunidad no solo de sancionar a quienes tenga que sancionar, sino de establecer criterios para dejar claro si el solo hecho de contar con una patente exclusiva para fabricar un producto o el hecho de ser el único en prestar un servicio, son razón suficiente para eludir el deber de llevar a cabo una licitación pública y permiten la adjudicación directa o, si además se requiere un estudio de mercado que haya buscado alternativas similares y más baratas.

De lo que diga la ASE dependerá si tapa o abre la puerta a simulaciones y actos ilegales. Por lo pronto, hágase la luz.