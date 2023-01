Lo cierto es que la descalificación presidencial le da una relevancia mayor al evento al que ni siquiera se ha convocado formalmente hasta ahora, por cierto. Y evidencia los temores del Mandatario ante la sucesión presidencial de 2024, que cada día se le complica más. Día a día, se le nota, su actitud denota más claramente que a diferencia de lo que ocurría hace todavía tres o cuatro meses, ha perdido la seguridad de que un incondicional suyo ocupará su lugar en la Presidencia de la República.

López Obrador trató de ironizar al afirmar que sus adversarios ganaron porque no se logró la reforma constitucional en materia electoral que él quería. Mintió de nuevo al afirmar que lo único que defienden los consejeros son sus altos salarios. Ocultó las verdaderas intenciones de su propuesta, que no son otra que debilitar a la autoridad electoral para volver al esquema de controlar la elección desde el gobierno. Y poder impugnar en su caso los resultados, recurriendo al expediente del fraude electoral, que es su especialidad.

DE LA LIBRE-TA

PINOCHA. Mera casualidad, la nominación de la notable cinta de Guillermo del Toro al Oscar para mejor película animada ocurre el mismo día en que la jefa de Gobierno capitalina declaró sobre los “incidentes atípicos” del Metro: “En todo esto hay una idea, primero de que no estamos diciendo la verdad y sí la estamos diciendo. Nosotros no mentimos y hacemos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho y como lo hemos seguido haciendo, Segundo: que no hay capacidad en la jefa de Gobierno. Sí hay capacidad en la jefa de Gobierno y tenemos un gran equipo”. Y no, nadie notó que le creciera la nariz.