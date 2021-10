Pero como dicen “ya veremos” sobre este gobierno que inicia, veremos quienes más estarán en este gobierno, ya que faltan aún nombramientos por realizar, veremos el actuar del Poder Legislativo, si se convierte en una extensión del Ejecutivo (tan criticado cuando fue realizado por otros partidos) o si buscan ser un contrapeso, recordemos que la mayoría en el Congreso está en Morena y el PAS y por supuesto que también veremos como se da esta nueva relación entre presidencias municipales y el nuevo Gobierno estatal

El día de mañana empieza un nuevo Gobierno en nuestro estado, uno que por primera vez no tiene nada que ver con el PRI (por lo menos en teoría), ya que la vez pasada que hubo alternancia en Sinaloa se hizo con un ex priista. El todavía Gobernador electo Rubén Rocha Moya tomará protesta como Gobernador Constitucional de Sinaloa el día de mañana, para muchos existe una ilusión de que las cosas mejoraran y se realizaran cambios con la finalidad de un mejor Estado, por mi parte me uno a los buenos deseos para el gobierno entrante, recordemos que si le va bien al gobierno en turno, le debe de ir bien al estado, no entienda lo recién dicho como un cheque en blanco, entiéndase como un ciudadano que quiere tener ilusión en que pueden venirse cosas buenas para el estado.

Esta semana el Gobernador anunció a su Gabinete, aunque ya había adelantado algunos integrantes, se lo comparto: Enrique Inzunza Cázarez, a Secretaría de Gobierno; María del Rosario Torres Noriega, a Secretaría de Turismo: José Luis Zavala, a Secretaría de Obras; Javier Gaxiola Coppel, a Secretaría de Economía; Enrique Díaz Vega, a Secretaría de Administración; Graciela Domínguez Nava, a Secretaría de Educación; María Teresa Guerra Ochoa, a Secretaría de la Mujer (su creación apenas fue aprobada el pasado jueves por el Congreso del Estado); Héctor Melesio Cuén Ojeda, a Secretaría de Salud; Cristóbal Castañeda, a Secretaría de Seguridad, siendo éste el único que se mantiene del Gobierno saliente, María Guadalupe Ramírez Zepeda, a Secretaría de Transparencia; Jaime Montes, a Secretaría de Agricultura; Ruth Diaz Gurría, a Secretaría de Bienestar; Flor Emilia Guerra Mena, a Secretaría de Pesca; Isabel Ibarra Valdivia, como Coordinadora de Asesores; Adriana Ochoa del Toro, como Coordinadora de Comunicación, y Alejandro Higuera, como Secretario particular del Gobernador. Algunos ya los habíamos comentado en estas páginas, otros son novedad, pero por fin se tienen los nombres de quienes serán el equipo de primer nivel del Gobernador y en palabras de él mismo sus nombramientos son por seis años, ya ellos sabrán si surge algo en el camino que quieran buscar, pero señaló que confiaba en ellos y que les exigirá resultados desde el primer día.

Como hay un gobierno que empieza, hay un gobierno que sale, en este caso el aún Gobernador Quirino Ordaz Coppel deja su corto periodo y probablemente inicie una nueva etapa como Embajador de España, según lo dicho por el Presidente del país. A partir de mañana se empezarán a realizar análisis de lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, de los resultados que se obtuvieron, de los fallos, de los aciertos, por supuesto que empiezan los trabajos de auditoría, el gobierno entrante revisará y veremos qué resultados obtienen; de manera personal creo que fue un Gobernador que supo mantener buena relación con las administraciones federales que le tocaron, la primera de su mismo partido y la segunda de un partido diferente al que pertenece, pero esto no hizo que la relación entre ambos fuera tensa, por el contrario, creo que fue de las mejores relaciones que ha tenido la administración federal con algún Gobierno estatal que no sea de su mismo partido. También se le recordará por su promoción al deporte, o por lo menos por el nuevo estadio de futbol en Mazatlán, pero también creo que se le criticará la promoción a su imagen personal y el gasto en este tipo de rubros; de igual manera se le recordará por haber sido el Gobernador al que le tocara el triste jueves negro o también conocido como Culiacanazo.

Pero como dicen “ya veremos” sobre este gobierno que inicia, veremos quienes más estarán en este gobierno, ya que faltan aún nombramientos por realizar, veremos el actuar del Poder Legislativo, si se convierte en una extensión del Ejecutivo (tan criticado cuando fue realizado por otros partidos) o si buscan ser un contrapeso, recordemos que la mayoría en el Congreso está en Morena y el PAS y por supuesto que también veremos como se da esta nueva relación entre presidencias municipales y el nuevo Gobierno estatal.

PD 1. La SCJN no avaló que se elimine la prisión preventiva oficiosa para delitos de fraude fiscal y uso de facturas falsas, validó que no se aplique de manera automática.

PD 2. El que se robó la atención en los nombramientos, fue la misma persona que se robaba el espectáculo en el juego de beisbol de los Tomateros.

PD 3. Esta Posdata es exclusiva para abogados litigantes, ¿A poco no quisiera un estacionamiento funcional para cuando acuda a los Juzgados de Distrito?