Yo defiendo al INE

“El INE es el órgano electoral más costoso de toda América Latina y no hace valer la democracia. Les hace falta voluntad. #INeTraidoresALaDemocracia” es el tuit que escribió el partido Morena en su cuenta de Twitter el 17 de enero; junto al tuit se acompañaba una imagen en donde se aprecia al INE arriba del órgano electoral de Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Chile. Lo dicho en el tuit es fuerte, por decir lo menos, ya que independientemente de que la aseveración de que el INE es el órgano electoral más costoso de toda América latina sea cierta o no (no lo es), señala que el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, (presidente, diputados federales y senadores) así como organizar en coordinación con los organismos electorales en las entidades federativas, las elecciones locales en los estados y la Ciudad de México no hace valer la democracia, argumentando falta de voluntad. Si Usted ha seguido el “pleito” entre el INE y el Presidente (y por ende Morena y agregados culturales) es por la famosa y no solicitada revocación de mandato, ya que el Instituto ha señalado en múltiples ocasiones no contar con los recursos para llevar a cabo dicha revocación y por su parte el Presidente y compañía señalan que sí es posible.

Vale la pena señalar que la revocación de mandato es una realidad, ya que poco más de 2 millones 775 mil personas, en al menos 17 entidades federativas que representan el 3 por ciento de la lista nominal así lo decidieron, cumpliéndose dicho requisito. Pero volviendo al tuit de Morena, el consejero presidente del INE señaló que no son las elecciones más caras, que eso es falso y que es parte de la narrativa y de la demagogia.

Ante la continuación de este pleito, es sumamente importante señalar que el INE no solamente organiza elecciones, sino que además cuenta con un padrón electoral que debe estarse actualizando y que no todos los organismos electorales tienen esa obligación, y claro que esto cuesta. Tampoco todos los organismos electorales tienen la encomienda de proporcionar credencial para votar con fotografía, el INE sí y representa alrededor del 30 por ciento del presupuesto del instituto, esto sin contar que capacita funcionarios, imprime listados nominales, instala casillas, fiscaliza recursos de partidos políticos y candidaturas independientes, así como monitorea radio y televisión, a diferencias de otros órganos electorales.

Y no podemos dejar de lado un pequeño detalle, los presupuestos de todos los partidos políticos se les carga al INE, por lo que estamos hablando de 7 mil millones de pesos, y aquí viene lo curioso, Morena sabe perfectamente esto, y esto me permito asegurarlo porque los partidos políticos (Morena es uno de ellos) fueron quienes en su momento definieron las funciones del INE y el presupuesto de los partidos, es decir ellos fueron quienes aprobaron la fórmula de ley que les otorgó 7 mil millones de pesos que, repito, se le cargan al presupuesto del instituto, pero no lo administra, ya que es dinero de los partidos políticos. ¿Será que el consejero presidente tiene razón? ¿Demagogia?

Creo que vale la pena que todos tengamos en mente que los procesos electorales deben de ser organizados y validados por un Instituto Electoral AUTÓNOMO, apegado a derecho y que debe tener presupuesto para cumplir con sus funciones, no lo olvidemos.

PD 1. Se canceló el Maratón Internacional de la Ciudad de Culiacán, ¿será que sigue el Carnaval de Mazatlán?

PD 2. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señala que el conflicto entre nuestro Presidente y el INE se ha convertido en algo personal para el Presidente.

PD 3. Si el Presidente no reconoce la multa del TEPJF contra la titular de la SEP, argumentando una campaña en contra de ella, ¿reconocerá una derrota electoral?