$!A José Carlos se lo llevaron cuando cuidaba caballos en Culiacán

Es un hombre de 38 años, dedicado al cuidado de equinos, y a quien sus familiares describen como alguien sin problemas y serio.

Cuando estaba en su trabajo, un rancho de caballos cerca del sector Bellavista, en Culiacán, José Carlos Zazueta Leyva fue privado de su libertad el pasado martes 23 de septiembre.

Karla, su hermana, relata que el día que se lo llevaron, su familia fue avisada de que el atentado había sido perpetrado por un vehículo, más desconocen mayor información.

“Es un muchacho muy serio, no se mete con nadie, nunca le ha hecho nada mal a nadie, nunca hemos sabido, ni la familia ni amigos, que haga un daño, que anduviera haciendo algo malo” expresó.

Ese mismo día acudieron ante la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia y que emitieran su ficha de búsqueda.

Este lunes 29 de septiembre, familiares, amigos y conocidos de José Carlos tomarán la avenida Álvaro Obregón en Culiacán, para exigir la aparición con vida del hombre.

Será en punto de las 8:00 horas que marcharán con rumbo a las oficinas de la FGE, pues piden la atención inmediata de las autoridades.

José Carlos es un hombre robusto, de tez morena, estatura media, sin barba, con cabello corto, sin señas particulares.