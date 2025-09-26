A José Carlos se lo llevaron cuando cuidaba caballos, en Culiacán

CULIACÁN._ Cuando estaba en su trabajo, un rancho de caballos cerca del sector Bellavista, en Culiacán, José Carlos Zazueta Leyva fue privado de su libertad el pasado martes 23 de septiembre.

Es un hombre de 38 años de edad, dedicado al cuidado de equinos, y a quien sus familiares describen como alguien sin problemas y serio.

Según las primeras versiones, el atentado habría sido perpetrado por un vehículo, pero no hay más información.

Ese mismo día fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que emitieran su ficha de búsqueda.

Este lunes 29 de septiembre, familiares, amigos y conocidos de José Carlos tomarán la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán, para exigir la aparición con vida del hombre.

Será en punto de las 08:00 horas que marcharán con rumbo a las oficinas de la FGE, pues piden la atención inmediata de las autoridades.

José Carlos es un hombre robusto, de tez morena, estatura media, sin barba, con cabello corto, sin señas particulares.

Cuando desapareció portaba una playera azul oscuro de marca Nike, un pantalón cenizo para su tipo de trabajo y botas de plástico blancas.

Cabe mencionar que la desaparición de José Carlos se da en medio de una crisis de seguridad que padece Sinaloa desde septiembre de 2024, donde 2 mil 019 personas han sido privadas de su libertad.

Si tiene alguna información que permita conocer de su paradero puede llamar al 667 184 1256, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.