”Hoy vine aquí (La Reforma), ni uno me preguntó que si a qué venía, nadie me preguntó que si qué rollo con los motores (apoyos), nadie me dijo nada que si qué con el Bienpesca, nada, porque eso no les importa a ellos, a ellos les importa hablar mal del Gobierno”, señaló Rocha Moya.

“Eso nos representa, atender con justicia a la gente que más lo necesita ¿lo saben los periodistas? Sí, por aquí los estoy viendo, lo saben, pero de eso no dicen nada, van a buscar a ver qué bodega no recibió (maíz) para ponerle ahí en el periódico ‘no están recibiendo en las bodegas’’..., “me vale, me vale lo que pongan”, sostuvo.

A su vez, afirmó que, afortunadamente, los medios de comunicación ya no son tan influyentes debido a la facilidad de cualquier usuario para compartir contenido en redes sociales, el cual puede viralizarse fácilmente.

“Por fortuna, ya no son tan influyentes los medios, ahora cualquier ciudadano agarra su teléfono y lo mete a las redes, y si vale la pena, uuuta, lo hace más que cualquier periodistaa... tampoco... y disculpen, ahora amanecí con el pie izquierdo de frente a los periodistas”, sentenció el Gobernador.

