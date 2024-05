Héctor Melesio Cuén Díaz sufrió un revés ante el Juzgado Tercero de Distrito respecto a su vinculación a proceso por la presunta compra ilegal de carnes y pollos a 67 millones de pesos, sin licitar, cuando era funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El juicio referido es el 1117/2023, y su vinculación llegó el 13 de noviembre del 2023.

Contra este mismo hecho, el Rector separado Jesús Madueña Molina obtuvo el amparo federal el pasado 24 de mayo, pero Melesio Cuén Díaz no recibió el mismo resultado.

El hijo del ex Rector Cuén Ojeda expuso cinco argumentos: que no era servidor público ya que la UAS no es un ente paraestatal, que podían saltarse el proceso de licitación porque eran productos perecederos, también señaló que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) no tenía facultad de presentar la denuncia, o que los recursos con que se compraron los alimentos provenían de la Federación, y por tanto, debía ser un Juez federal quien le juzgara.

Por último, reclamó que en la audiencia el Juez de Control local le pidió algún dato de prueba para demostrar que él no cometió el delito, razón por la cual denunció una violación a su presunción de inocencia.

La autoridad declaró infundados todos los alegatos de Cuén Díaz. Primero, porque aunque la UAS no sea una dependencia, forma parte del sector público y sí es un servidor público. Sobre el segundo punto, explicó que era válido saltarse la licitación pública, pero para ello debían emitir un acta para aprobar esa excepción, cosa que no hicieron.

“Tal excepción, es previa autorización del Comité correspondiente y mediante un procedimiento de excepción, que debe de fundarse y motivarse... Lo cual como se vio en la audiencia, no fue aportado como dato de prueba, y por consiguiente, no se acreditó que se hubiese seguido el procedimiento de excepción correspondiente, hasta el momento de la emisión del acto reclamado”, establece el dictamen.

En el tercer apartado, el Juez Tercero señaló que el hecho de vincularle a proceso no atenta contra su presunción de inocencia, sino que es una etapa del proceso. Sobre la competencia de la UIPE para presentar denuncia, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, de la cual se desprende, sí le da facultades para avisar cualquier posible hecho equivalente a un delito.

Y en el quinto punto, el Juez federal estableció que no importa de dónde provenga el recurso, pues el delito por el cual se le acusa no contempla la procedencia del dinero.

“Lo cierto es que la imputación deriva del hecho que son servidores públicos del Estado, y por tanto, resulta intrascendente la naturaleza u origen de los recursos para efectos de la competencia, ya que el tipo penal del delito imputado, requiere que se realicen ilegalmente compras con recursos económicos públicos, de lo cual existen datos de prueba que así lo acreditan, esto es, que las compras, se realizaron con recursos económicos públicos”, dicta.

Además del caso por compra de carnes y pollos, Melesio Cuén Díaz está vinculado a proceso en el juicio por presunta adquisición de productos derivados de maíz a 45.5 millones de pesos; además de estar señalado junto con otros ex funcionarios universitarios en conceptos como materiales de construcción, equipos de cómputo, uniformes y publicidad.

Asimismo, tiene abierto un proceso de forma individual por negociaciones ilícitas, por diversas compras que autorizó mientras fungía como director de Bienes e Inventarios de la UAS, cargo al que renunció en mayo de 2023.