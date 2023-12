“Yo una bici, roja o verde. Me gustan los carritos de esos de control remoto, pero de los chiquitos , los más chiquitos”, cuenta.

Más cauta, pero nada reservada, María comentó su agrado por las cocinitas, muñecas Barbie o los patines, su color preferido es el rosa.

“Me gusta jugar, me gustan las cocinitas y las Barbie. Me gusta jugar a las Barbie, tiene bonito el cabello, a mí me agrada”, respondió.

Uno de sus deseos para los Reyes Magos es que le obsequien una muñeca Barbie de sirena, pues le encantó la película de ese personaje.