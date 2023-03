CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el tren turístico que recorrerá Sinaloa pretende tenerse listo para diciembre de este año y contará con cinco vagones turísticos, para lo que se rentarán dos locomotoras.

El Mandatario estatal informó que en conversaciones con el grupo México, encargados del tren turístico y también del “Chepe”, fue donde se dio la fecha para arrancar el proyecto, ya que estos cuentan con un cronograma para este proyecto.

También destacó que se acondicionarán las estaciones, poniendo vehículos pequeños en estas que llevarán a los turistas a sus destinos.

“Ya me reuní con los empresarios, ellos ya traen todo un cronograma, entonces nos van a indicar en qué momento se tienen que comprar, su inversión mayor es comprar cinco vagones turísticos y rentarán dos locomotoras. Se tienen que acondicionar las estaciones y ahí en las estaciones se van a poner algunos vehículos pequeños, pero que quepa gente para llevarlos a los pueblos y lugares que deseen visitar los turistas”, explicó.

La programación de los viajes contemplará dos días a la semana en horarios que no interfieran con los tiempos de los demás trenes.

“Eso pues va a ser básicamente lo que se haga en el camino, ellos tienen pensado que para diciembre ya lo echen a andar y claro lo que nos piden, quieren que los acompañemos, vamos a Ferromex, porque Ferromex les rentaría, no creo que tengan mayores problemas y ellos estarían programando dos días a la semana nada más en horarios que no les interfieran las corridas del tren”, agregó.

En otro tema, el Gobernador aclaró que la retención del 3 por ciento que se les está haciendo a todos los hoteleros, se está quedando exclusivamente para el turismo del estado.

“No solo me han dicho, sino que yo tengo que disponer porque no hay nadie más que lo tenga que ver, me lo tienen que presentar a mí después de que lo discuta un comité, ese 3 por ciento está quedando exclusivamente al tema de turismo”, manifestó.

“Hay un comité que resuelve y que lo tiene y eso no viene aquí, porque eso es aparte, ese 3 por ciento lo tienen ustedes en una cuenta aparte y ese no se maneja, no es flujo, si es flujo, pero para el turismo. Entonces se maneja ahí, el turismo, entonces se tiene para eso”.