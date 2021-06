A pesar de la derrota, la alianza PRI-PAN-PRD debe mantenerse hasta el 2024: Mario Zamora

A pesar de la derrota que sufrió la alianza Va por Sinaloa en Sinaloa y el país, ésta debe mantenerse para ser competitivos, afirmó Mario Zamora Gastélum, ex candidato por de esta alianza al Gobierno de Sinaloa.

El Senador opinó que tanto el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, hubiesen tenido una derrota peor si no hubieran ido juntos, y está convencido de que este bloque puede ser una buena oposición para Morena.

“Yo en lo personal lo que siento que es lo más importante, es mantener la alianza, yo soy un convencido que el mantener la alianza ha sido un buen vehículo, que además se puede fortalecer, se puede robustecer”, destacó.

-- ¿Entonces el bloque opositor, PRI, PAN y PRD, debería continuar hasta el 2024?

“Yo soy un convencido de que esa es la respuesta y yo te diría, sí así, nos fue mal, imagínate solos, cómo nos hubiera ido”, respondió.

El priista, quien impugnó la elección para la Gubernatura dada la violencia suscitada el 6 de junio, detalló que a pesar de su derrota y de lo ríspida que fue la etapa de campañas entre él y Rubén Rocha Moya, considera al morenista como un amigo, y se dijo abierto a trabajar con él para lograr un mejor Sinaloa.

“En el propósito, de que los sinaloenses vivan mejor, cuenta siempre conmigo, todo lo que yo pueda hacer, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda colaborar, lo que se requiera de mí, lo haré con muchísimo gusto, y aunque no lo requieran, siempre trabajaré en favor de ello”, expresó.

Sin embargo Zamora Gastélum destacó que es importante decir lo que pasó el 6 de junio, pronunciarse en contra de la violencia suscitada, recalcó que su impugnación no es debido a que no acepte su derrota, sino que debe quedar un precedente al respecto.

“Merece que quede registrado, y creo que eso debe preocuparle y ocuparle no solo a un partido, o a una coalición, sino a todos, incluidos el próximo Gobierno, porque debería ser el primero ocupado en evitar que eso vuelva a pasar...eso no quiere decir que esto cambie el resultado de la elección, no, pero queda consignado lo que pasó”, mencionó.

“No es un tema de buen o mal perdedor, siempre he sido un buen perdedor, no es un tema eso, es un tema de consignar la realidad, lo que pasó, y sobre todo en mi caso en particular, con mucho respeto, a los militantes y a los ciudadanos que vivieron esas dificultades y sufrimiento”, añadió.