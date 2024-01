“En el libro uso mucho escritores de ficción para contar una historia que no es de ficción, la historia desgraciadamente desde la Revolución hasta los años presentes. Consultarlos para mí es una fuente muy importante, porque me ayudó a entender la realidad de la violencia que en otras fuentes no es mencionada, es ignorada”, mencionó.

La idea del libro es mostrar que la violencia no es un aspecto esencial en México, que no hay una violencia mexicana, expresó Pablo Piccato, director de la Facultad de Historia de la Universidad de Columbia en Nueva York, durante la conferencia y presentación del libro “Historia Mínima de la Violencia en México”.

Además, en el último capítulo de su libro abarca la violencia de género, que contiene las injusticias que los revolucionarios hicieron contra las mujeres, al igual que en las otras etapas de la historia mexicana.

“La violencia de género está desde el principio y hasta el final, o sea, no tiene un periodo, es algo que aquí está. Lo que traté de hacer fue tratar de entender esa violencia que no tiene nombre, que no sale, que no es prominente extraer de otros estudios suficiente información, para tratar de entender cómo llegamos al presente”, explicó Piccato.

La Subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, concluyó que las sociedades de cada ciudad, entidad y pueblo tienen algo que aportar en el recorrido histórico de la violencia en México.

En la conferencia se contó con la participación de Élmer Mendoza, escritor y presidente del Colegio de Sinaloa y Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura.