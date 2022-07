Abogada de Estrada Ferreiro no ha renunciado al Ayuntamiento, se encuentra de licencia

La abogada defensora del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro en los juicios políticos que enfrenta, María de Jesús Verdugo Soberanes, no ha presentado su renuncia al Ayuntamiento y se encuentra de licencia.

Verdugo Soberanes es la Directora de Normatividad y Asesoría del Ayuntamiento, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia recibe un sueldo bruto mensual de 13 mil 377.94. Cabe destacar que la licencia que solicitó para defender a Estrada Ferreiro es sin goce de sueldo.

El Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil apuntó que al defender al ex Alcalde y aún estar en la nómina del Ayuntamiento existe un conflicto de interés.

“En este tiempo no sé qué está haciendo. El Ayuntamiento necesita que todas sus áreas estén atendidas y estén operando, más en esas normativas”, criticó Gámez Mendívil.

En la información pública de Verdugo Soberanes se revela que trabajó en la administración estatal durante las mañanas, y por las tardes en el Ayuntamiento de Culiacán. Adscrita al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ganó 25 mil 999.56 pesos brutos de manera mensual hasta el año 2021, periodo hasta el que se presentan documentos de su sueldo.

Verdugo Soberanes es la segunda representante nombrada para la defensa del ex Presidente Municipal: el 2 de mayo el abogado Simón Rafael Betancourt Gómez fue presentado como defensor del Alcalde, sin embargo renunció al día siguiente.

Estrada Ferreiro comentó en una entrevista con Noroeste que la renuncia de Betancourt Gómez podría obedecer a amenazas salidas desde el Gobierno del Estado.

Actualmente el ex Alcalde, desaforado el pasado 10 de junio debido a procesos penales adicionales, enfrenta además dos juicios políticos: uno por no aplicar el descuento en el agua potable elevado a Ley, y el otro por no obedecer el Decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública que garantiza pensión homologada a viudas de policías municipales.