Abre CEDH investigación de oficio por muerte de la niña Danna Sofía, en Culiacán

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa abrió una investigación de oficio por la muerte de Danna Sofía menor de 12 años de edad, en Culiacán.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa reclamó que las autoridades deben garantizar la no repetición de este tipo de actos que atentan contra menores de edad aunado a la no impunidad en los casos.

“Si se cumple con la palabra de que no quede en la impunidad pues sería un consuelo apenas, que no nos resuelve el problema de fondo, que es la herida esa que queda abierta y por el otro lado la otra parte que debe realizarse que no se repitan hechos similares y que sigan cobrando la vida de menores de edad”, apuntó.

Para llevar a cabo la investigación, indicó Oscar Loza, solicitaron la información del caso a las autoridades.

“Nosotros iniciamos de oficio la investigación, y ya solicitamos información a las autoridades que corresponde”, dijo.

Danna Sofía, de 12 años de edad murió a causa de las heridas de bala tras un ataque armado, la tarde del lunes 24 de marzo.

Diecinueve horas después del hecho, la Fiscalía General del Estado comunicó que de acuerdo con testimonios de la familia de la pequeña, el hecho ocurrió mientras circulaban en su vehículo por la colonia Revolución, donde fueron interceptados por hombres armados a bordo de tres automóviles.

Los hombres abrieron fuego, contra el vehículo en el que viajan Danna y tras los disparos huyeron del sitio.