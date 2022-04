Aconseja SSPyTM educar a niños para pedir ayuda a las autoridades durante Semana Santa

A unos días de que comience el periodo vacacional por la Semana Santa en el municipio de Culiacán, trabajadoras sociales y promotoras viales también se unen al llamado para que la ciudadanía ponga su parte para evitar tragedias y conseguir el saldo blanco.

Para María Cristina Rocha Martínez, una trabajadora social con más de 22 años dentro de la fuerza, lo más importante siempre es estar al pendiente de los pequeños.

Recalcó que este año se instalarán 14 puntos de auxilio en ríos, playas, balnearios, centros de barrio y parques del municipio y sindicaturas para brindar auxilio y atención médica y hasta sicológica en caso de necesitarlo.

“Vamos a tener instalados varios módulos por parte del operativo de Semana Santa, cuatro van a estar instalados en el municipio de Eldorado, en (playa) Ponce; también en Imala, en Sanalona, en Ayuné, La Divisa, en el Parque Las Riberas, aunque si bien solamente es un centro recreativo, no es ningún balneario, es para que las familias acudan y puedan estar un rato divirtiéndose por ahí”, dijo María Cristina.

“Esto ayuda mucho a que nosotros como Secretaría estemos brindado apoyo a las personas que acudan a estos módulos, pero es importante que la familias le digan a los niños, nosotros hacemos mucho énfasis en los niños, porque son los que de cierta manera, en donde más hay afluencia de gente, como las playas de Ponce, los niños al momento de estar jugando, al momento de irse a sentarse al mar, se extravían; entonces es importante que lleguen al lugar y que los niños sepan de los módulos de atención”.

En el grupo, explicó, hay policías, tránsitos, personal médico, trabajadores sociales, promotoras viales, personal de rescate acuático.

También señaló que será importante que todos hagan caso a las restricciones que coloquen en los lugares, como zonas profundas o peligrosas en albercas y playas.

Conducir con responsabilidad y sin alcohol

La promotora vial Adriana García, quien cuenta con 15 años en la fuerza, señaló que las primeras recomendaciones son para antes de salir, como que si van a trasladarse de un lugar a otro a vacacionar, si van a tomar carretera, deben revisar muy bien el vehículo en el que se van a trasladar, para ver en qué condiciones se encuentran mecánicamente, revisar las llantas, que los niveles de aceite y de agua sean los adecuados y que funcione bien el sistema de frenado.

“Durante el camino, una vez que haya revisado que las lucen funcionen correctamente, por si se les hace noche, que todo esté funcionando mecánicamente, que se aseguren muy bien a todos los ocupantes, a todos los pasajeros del auto”, recalca.

“Los niños, los más vulnerables, que vayan a en la parte de atrás, con su sistema de retención, con el cinturón de seguridad, y que todos respetemos los límites de seguridad.

Adriana recordó la importancia de que no se beba alcohol o se consumas drogas antes de conducir algún vehículo.

“Mencionarles que no conduzcan, que sabemos que son días de buen ambiente, días de relajación, días de fiesta, lo tomen como días de fiesta, pero la responsabilidad que tiene también de sus familias, que piensen en sus familias, que queremos que todos regresen a casa, que queremos un saldo blanco de cero incidentes y que piensen antes de tomar el volante si consumieron alguna bebida alcohólica y si están bajo el influjo de alguna droga”, señaló.

Otro punto que recalcó fue el uso del celular

“Ya lo vemos muy común, porque ya es parte de todo nuestro día, traer el teléfono celular a nuestro lado, los invitamos a que si conducen no lo usen para nada, que no texteen, que no contesten, que se orillen en caso de que sea una emergencia para atender el llamado, pero que por ningún motivo desvíen su atención, para lo más importante que es conducir”, señaló.